Представителю Украины в Минске не нравится линия фронта на Донбассе

10.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Нынешняя фактическая линия столкновения в зоне конфликта на востоке Украины наполовину не совпадает с линией столкновения, определенной минскими договоренностями, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил представитель Украины в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук в интервью Радио Свобода.

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“Определили линию соприкосновения (в сентябре 2014 года – ред.), стороны приняли обязательства, эта линия остается константой, что ни одна из сторон не будет наступать. На сегодня де-факто линия столкновения наполовину не совпадает с линией, которую все согласовали. Вскоре после договоренностей захватывают Дебальцево, захватывается 1648 квадратных километров”, – отметил Марчук.

По его словам, несоблюдение согласованной линии соприкосновения – это “лишь один из примеров нарушения или невыполнения Россией и подконтрольными ей группировками боевиков минских соглашений”.

По его мнению, Киеву следует активнее озвучивать такие примеры перед международными партнерами.

“В Украине есть достаточный информационный ресурс по минскому процессу, чтобы активно использовать его, доводить эту информацию хотя бы до той части, которые являются влиятельными фигурами на Западе, чтобы было понимание, что происходит”, – отметил экс-премьер.

При этом украинский политик обходит молчанием многочисленные случаи захвата украинской армией сел и поселков в демилитаризованной “серой зоне” на Донбассе вопреки минским договоренностям. Такие захваты выдаются украинской пропагандой в качестве “побед” ВСУ.

Как добавили в издании, следующее заседание трехсторонней контактной группы запланировано на 19 декабря.

22 ноября Евгений Марчук сменил Леонида Кучму в качестве представителя Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе на общественных началах.