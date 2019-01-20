«Представляю рожу консула»: Ополченец устроил зашквар в посольстве Украины

20.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Участник ополчения ДНР Максим Шишов подал заявление об отказе от украинского гражданства в посольство Украины в Москве, ссылаясь на то, что получил паспорт Донецкой Народной Республики.

Соответствующие документы Шишов опубликовал у себя в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я прямо представляю рожу консула (а читать сие – его епархия) при попытке совместить в мозгах заверенный нотариусом РФ факт существования гражданина ДНР, который отказывается от гражданства UA для приобретения его РФ. Жаль в эту хохму томос ввентить не получилось», – прокомментировал ополченец.