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20.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Россия, Украина
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«Представляю рожу консула»: Ополченец устроил зашквар в посольстве Украины

Участник ополчения ДНР Максим Шишов подал заявление об отказе от украинского гражданства в посольство Украины в Москве, ссылаясь на то, что получил паспорт Донецкой Народной Республики.

Соответствующие документы Шишов опубликовал у себя в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я прямо представляю рожу консула (а читать сие – его епархия) при попытке совместить в мозгах заверенный нотариусом РФ факт существования гражданина ДНР, который отказывается от гражданства UA для приобретения его РФ.  Жаль в эту хохму томос ввентить не получилось», – прокомментировал ополченец.

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