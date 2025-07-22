Нацистская Украина автоматически поднимает спор, как минимум, вокруг полного отделения Юго-Востока страны.

Об этом в эфире телеканала-иноагента «Дождь» заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я говорю о проекте, который Арестович (признан экстремистом – ред.) называет «Землянка УПА», а я называю «Галичина от реки и до моря». Потому что в ситуации, когда в Украине пытается реализоваться достаточно узкий националистический проект, понятно, что это обрекает обе страны на конфликт и на спор принадлежности, по крайней мере, Юго-востока Украины. Это говорю не только я.

Скажем так, если Украина будет продолжать реализовать этот достаточно узкий националистический проект, то, видимо, она выйдет из этого конфликта с меньшей территорией, чем с которой она в него входила», – сказала Латынина.