Предстоит болезненное воссоединение разорванных частей Русского мира

12.05.2020, Москва, Олег Кравцов

Любой нормальный русский человек должен как может помогать Донбассу, оказавшемуся отторгнутому от большой страны в 1991 году.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил известный российский писатель Юрий Поляков, подтвердивший, что отказался от авторского гонорара за постановку своей пьесы «Как боги» в Донецком республиканском академическом театре юного зрителя в пользу коллектива.

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«Я очень рад, что в Донбассе поставлена моя вещь, которая в России очень популярна и много где идет. Как только будет возможность, я съезжу в Донецк, на спектакль. А то, что я отказался от авторских в пользу коллектива театра, это совершенно естественно.

Потому что любой нормальный русский человек должен, как может, помогать борьбе за свои идеалы этой частице русского мира, которая, в результате катастрофы 1991 года, оказалась от нас отторгнута и теперь пытается к нам вернуться. Так что, тут даже нечему удивляться. Это абсолютно нормально», – сказал Поляков.

Также он высказал свое мнение, как следует помочь Донбассу, ждители которого продолжают погибать под украинскими снарядами.

«Я считаю, что в 1991 году, при развале Советского Союза, был нарушен главный принцип – не было проведено референдума, чтобы люди определились, с кем они хотят остаться. В большой России – наследнице Российской империи и Советского Союза – или в этих новых национальных государствах, которые стали тогда стремительно создаваться», – отметил писатель.

Он полагает, что если бы такой референдум тогда провели, то «не было бы раздела русского мира на клочки, не было бы этих 25 миллионов русских людей, оказавшихся вне большой России».

«А раз уж так случилось, то мы обречены на это болезненное воссоединение русского мира. И через это мы неизбежно пройдем. Я сочувствую тем людям, которые оказались вовлечены в этот очень тяжелый историко-геополитический процесс. Но мы от него никуда не денемся. И здесь все зависит от мощи России, от нашей поддержки», – резюмировал Поляков.