Тяжелое положение на фронте требует незамедлительных мер для усиления боеспособности как российской армии, так и подразделений ЛДНР.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит бывший ополченец, волонтер и блогер Максим Фомин («Владлен Татарский»), отвечая на вопрос, что делать в нынешней ситуации.

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«1. Разрешить людям с непогашенной судимостью служить в СВО. (Кроме осужденных за наркотики, изнасилования и т. д.).

2. Не набирать разрозненные батальоны и непонятные отряды, а на базе 3-го батальона каждой бригады проводить обучения добровольцев. Впоследствии они должны пополнить 1-й и 2-й БТГры взамен выбывших из строя товарищей. (У нас рота, наконец, должна стать ротой, а не взводом или усиленным отделением! Прочитал у американских аналитиков: «Российский БТГр это не усиленный батальон а просто все, кого смогли набрать»).

3. Готовить резервы. Они должны проходить обучение НАСТОЯЩИМ ОБРАЗОМ, а не на фото или видео. (Эта главная системная проблема должна быть немедленно искорена. Тот офицер, кто заменил занятие на полигоне фотоотчетом, должен быть немедленно арестован и отдан под суд).

4. Увеличить выпуск боеприпасов, в особенности высокоточных снарядов. Модернизировать авиационные бомбы. (Тут я дилетант, не знаю насколько это вообще возможно). Разработать прибор, который можно цеплять на «Мавик 3», или хотя бы «Матрик-30», и подсвечивать «Краснополь».

5. Расформировать, наконец-то, полки из «мобиков». Оставить только те полки и батальоны которые себя проявили в бою. Остальными дополнить регулярные части ЛДНР, а также, по желанию, подразделения армии РФ. Тем более, что переход на контракт из «мобиков» в армию РФ уже практикуется.

6. Перевооружить десантные части, которые ещё ходят на штурмы с алюминиевыми БМД.

7. Все предыдущие 6 пунктов не будут эффективны без прекращения поставок высокоточного натовского вооружения», – считает Фомин.