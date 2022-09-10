Предстоит война смыслов: что нужно для победы?
Тяжелое положение на фронте требует незамедлительных мер для усиления боеспособности как российской армии, так и подразделений ЛДНР.
К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит бывший ополченец, волонтер и блогер Максим Фомин («Владлен Татарский»), отвечая на вопрос, что делать в нынешней ситуации.
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«1. Разрешить людям с непогашенной судимостью служить в СВО. (Кроме осужденных за наркотики, изнасилования и т. д.).
2. Не набирать разрозненные батальоны и непонятные отряды, а на базе 3-го батальона каждой бригады проводить обучения добровольцев. Впоследствии они должны пополнить 1-й и 2-й БТГры взамен выбывших из строя товарищей. (У нас рота, наконец, должна стать ротой, а не взводом или усиленным отделением! Прочитал у американских аналитиков: «Российский БТГр это не усиленный батальон а просто все, кого смогли набрать»).
3. Готовить резервы. Они должны проходить обучение НАСТОЯЩИМ ОБРАЗОМ, а не на фото или видео. (Эта главная системная проблема должна быть немедленно искорена. Тот офицер, кто заменил занятие на полигоне фотоотчетом, должен быть немедленно арестован и отдан под суд).
4. Увеличить выпуск боеприпасов, в особенности высокоточных снарядов. Модернизировать авиационные бомбы. (Тут я дилетант, не знаю насколько это вообще возможно). Разработать прибор, который можно цеплять на «Мавик 3», или хотя бы «Матрик-30», и подсвечивать «Краснополь».
5. Расформировать, наконец-то, полки из «мобиков». Оставить только те полки и батальоны которые себя проявили в бою. Остальными дополнить регулярные части ЛДНР, а также, по желанию, подразделения армии РФ. Тем более, что переход на контракт из «мобиков» в армию РФ уже практикуется.
6. Перевооружить десантные части, которые ещё ходят на штурмы с алюминиевыми БМД.
7. Все предыдущие 6 пунктов не будут эффективны без прекращения поставок высокоточного натовского вооружения», – считает Фомин.
В свою очередь командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, оценивая текущую ситуацию, приходит к выводу, что основная война еще впереди.
«Ну, если мы не ударим где-то на другом направлении, продемонстрировав признаки стратегического мышления, значит сценарий будет только один: враг где-то выдохнется, потому что и мы выдохлись к определенному моменту, утратит наступательный потенциал, остановится – возникнет более-менее стационарная линия боевого соприкосновения, где позиции у всех будут нулевые.
Нулевые, потому что ни они, ни мы не будем зарыты в землю, и нам и им спешно предстоит это делать под «музыкальное сопровождение». А потом начнётся основная война: война смыслов и война экономик. И кто окажется сильнее в этой войне – тот и победит», – подчеркивает Ходаковский.
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