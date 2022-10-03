Предстоят два месяца глухой обороны – российский генерал

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Новости Украины

В ближайшие два месяца находящаяся на фронтах группировка российской армии должна будет окопаться и занять глухую оборону в ожидании резервов.

Об этом в эфире ток-шоу «Воскресный вечер» заявил депутат Госдумы, член оборонного комитета Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам генерал-лейтенанта запаса, на то, чтобы новые подразделения были переброшены на фронт, уйдет не меньше двух месяцев.

«Надо понимать, что только месяц – это более-менее какая-то подготовка и слаживание для вновь формируемых частей. То есть, если, по сути, все начали с 1 октября, потому что это время комплектовали, формировали, то мы к 1 ноября получим вновь сформированные части. Мы сегодня взяли не все 300 тысяч, мы взяли столько людей, которых мы можем одеть и обуть, и самое главное – та материальная база, на которой они будут заниматься и учиться», – сказал депутат.

«Если мы говорим, что к 1 ноября все будет готово, нам еще надо переместиться. Чтобы полк отправить, грубо из Читы в сторону фронта, на это потребуется 20-25 дней. Один полк – это примерно 16 эшелонов воинских. Их надо подогнать, хотя бы с двух станций загрузить, все это полностью обеспечить. То есть все это придет на фронт и примерно сосредоточится не раньше 1 декабря, и то, я, наверное, оптимист в этом вопросе. Итого у нас что-то получится уже более-менее приличное только через два месяца. Это из тех резервов, которые в наличие имеется. Что же делать два месяца? А два месяца нужно сесть в стратегическую оборону, конкретную. Толково зарыться, закопаться с привлечением всего, всей инженерной техники, которая есть», – заявил Гурулев.