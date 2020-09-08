08.09.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, ЕС, Конфликт, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия, США, Церковь
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Предстоятель СПЦ: «Мы примем только то соглашение, согласно которому Косово – это часть Сербии»


Патриарх Сербской православной церкви Ириней заявил, что если церковь пригласят к участию в переговорах с Косово, то она готова присоединиться к процессу.

Об этом глава СПЦ рассказал порталу Nova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соглашение, которое примет церковь, устанавливает, что Косово находится в составе Сербии. Это абсолютная позиция церкви, и здесь ничего не изменилось, – заявил патриарх Ириней. – Мы все равно видим, в каком направлении идут переговоры между сербской и албанской сторонами, теперь нам предстоит увидеть как договоренности будут реализовываться.

Если нас кто-то пригласит и даст шанс принять участие, мы присоединимся к переговорам по Косово. В любом случае мы обязательно будем следить за переговорным процессом».

При этом предстоятель СПЦ отметил, что необходимо добиться хороших и добрососедских взаимоотношений между сербской и албанской общинами.

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