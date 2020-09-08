Предстоятель СПЦ: «Мы примем только то соглашение, согласно которому Косово – это часть Сербии»
Патриарх Сербской православной церкви Ириней заявил, что если церковь пригласят к участию в переговорах с Косово, то она готова присоединиться к процессу.
Об этом глава СПЦ рассказал порталу Nova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Соглашение, которое примет церковь, устанавливает, что Косово находится в составе Сербии. Это абсолютная позиция церкви, и здесь ничего не изменилось, – заявил патриарх Ириней. – Мы все равно видим, в каком направлении идут переговоры между сербской и албанской сторонами, теперь нам предстоит увидеть как договоренности будут реализовываться.
Если нас кто-то пригласит и даст шанс принять участие, мы присоединимся к переговорам по Косово. В любом случае мы обязательно будем следить за переговорным процессом».
При этом предстоятель СПЦ отметил, что необходимо добиться хороших и добрососедских взаимоотношений между сербской и албанской общинами.
Спасибо!
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