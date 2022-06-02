Предупрежден, значит вооружен. Чем Россия встретит американские РСЗО на Украине

Новости Украины

Пока в Москве спорили, перейдут ли Штаты «красные линии» в отношении военного снабжения киевского режима, американцы их взяли и перешли, лишив спорщиков предмета для спора. В общем, дальнобойные РСЗО уже едут на Украину. Поломавшись для приличия и сделав вид, что верят в киевское «честное пластунское» не бить этими ракетами по территории России, в Вашингтоне, а затем и в Лондоне синхронно дали отмашку на поставки вооружений, способных переломить ход военных действий в пользу Киева.

Понятно, что на одном только этом факторе далеко не уедешь, и успех предполагаемого украинского контрнаступления зависит от целой совокупности резонов, однако стоит глядеть правде в глаза: оперативное положение российской группировки на Украине, вероятнее всего, ухудшится. Это значит, что придется столкнуться с рисками, которых раньше не было, и впредь считаться с ними. А возможности ВСУ вырастут.

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С другой стороны, кажется, в Москве это понимают. Во всяком случае, если верить украинской разведке, на Херсонщине русские обустраивают уже третью линию обороны на случай прорыва ВСУ.

Опасность может угрожать не только освобожденным территориям, но и непосредственно самой России. Если верить сообщению Минобороны РФ, американские ракетные установки будут размещены в Шостке на Сумщине, а значит, стоит как минимум усилить работу ПВО в приграничных Курской и Брянской областях. В частности, расстояние по прямой от Шостки до Севска Курской области составляет те самые 80 км, на которые бьет британское MLRS M270. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Это я к тому, чтобы возможные удары по российским уже не деревням, а городам не стали неприятным сюрпризом.

Тем более, что в Киеве, мгновенно забыв про данные Байдену и Блинкену обещания (обещать им как с горы катиться) уже объявили российские города «легитимными целями для Украины» для ударов из заморских РСЗО.

«Мы берем на себя определенные обязательства, но там – как уж полетит ракета, никто не может гарантировать», – цинично рассуждает депутат от партии Зеленского Чернев, добавляя, что у режима есть и свои вооружения, способные поражать цели, объявляемые им «легитимными», – гаубицы, САУ, «Точки-У». И действительно, города Донбасса, в последние дни, атакуемые перечисленной артой, действительно еще долго не забудут эти обстрелы.

Теперь о количестве передаваемого американцами «добра». Новый пакет военной помощи Украине включает:

– четыре РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним; – четыре многоцелевых вертолёта Ми-17 из «афганской» партии; – 1000 ПТРК Javelin; – 15 тактических машин.

Добавим к этому некоторое, пока неразглашаемое количество британских реактивных систем залпового огня MLRS M270, с дальностью боя до 80 км.

Понятно, что столь малое количество поставляемых РСЗО – это только начало, так сказать, пристрелка и затравка, а затем поток поставок будет расширен.

Конечно, от этого всего можно отмахнуться в шапкозакидательском стиле: мол, ничего страшного, пускай привозят, «все равно разбомбим». Во-первых, далеко не факт, что разбомбим. И даже если что-то разбомбим, далеко не факт что все. Пока что Украина исправно получает западное оружие, большая часть которого, несмотря на удары российских ВКС, тем не менее, спокойно добирается до линии фронта.

А, во-вторых, с появлением у неприятеля нового оружия придется серьезно менять саму тактику кампании, которая ранее велась из расчета отсутствия у ВСУ на вооружении подобных РСЗО. Это, кстати, наглядная иллюстрация того, как на наших глазах развиртуализируется один из ключевых рисков затягивания СВО, о котором давно предупреждали алармисты. Потому что война это не шахматы, в которые ты играешь сам с собой. Война предполагает наличие нескольких игроков, а значит, столкновение нескольких, одновременно реализуемых в моменте стратегий.

Глупо думать, что в запасе у России сколь угодно много времени для решения поставленных задач, а в это время Запад не будет ничего предпринимать, боясь эскалации. Уже и само НАТО подтвердило, что единственный аргумент, которого там всерьез опасаются, это возможное повышение ставок с переходом на ядерный уровень. На все остальные угрозы у них есть свои ответы.

Впрочем, не все так плохо. У российской армии еще есть определенный лаг времени, чтобы до окончательного введения в игру нового фактора решить как минимум задачи на Донбассе, выйдя на границы Днепропетровской области. Тем более, что уже и в Москве, слава Богу, признали, что поставки дальнобойного оружия угрожают территории РФ и требуют демилитаризации Украины на глубину гораздо большую, чем Донбасс. Главное, не тешить себя напрасными иллюзиями о том, что Запад почему-то вдруг убоится поднять ставки в игре, если у него будет такая возможность.

И ключевой фактор риска здесь даже не в гипотетическом нанесении Украиной военного поражения России (на данный момент именно такой сценарий даже на Западе многие считают сомнительным), а вполне возможное единовременное, но резкое ухудшение тактических позиций России на одном или сразу на нескольких фронтах, после которого синхронно активизируются «партии мира» у Москве и за океаном, в очередной попытке навязать России перемирие на невыгодных условиях. Перемирие, которое даст Западу в перспективе шанс и на победу.

В Киеве, к слову, прекрасно осознают именно эту логику своих западных хозяев и открыто говорят о том, что Запад считает оптимальным вести переговоры с Россией лишь в условиях, когда ее войска будут частично уничтожены, а частично сдвинуты минимум до пределов на начало СВО. Именно на это надеются и к выполнению такой задачи англосаксы и подталкивают Украину, передавая ей дальнобойные РСЗО.

«То есть, чтобы Россия оказалась в позиции проигравшего. Это логично: ведь переговоры до поражения уже продемонстрировали не только нулевую, а отрицательную результативность. Россия соглашается на что-то только тогда, когда ей некуда деваться», – довольно цинично ретранслирует эту западную логику киевский политтехнолог Алексей Голобуцкий – один из тех, кто обслуживает этот пропагандистский контур внутри Незалежной.