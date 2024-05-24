Разрушение Харькова по примеру Мариуполя, взрыв Запорожской АЭС и последующая ядерная катастрофа – Запад не остановится ни перед чем, и опыт Донбасса доказывает, что нужно готовиться к худшему.

Ситуацию в авторской колонке анализирует Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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…Судя по всему, российские войска хорошо дают прикурить ВСУ, поэтому западные хозяева Украины начали заметно нервничать. Об этом можно судить, исходя из многочисленных заявлений по ту сторону баррикад.

К примеру, экс-сотрудник национального совета по разведке США Эрик Чиарамелла уже обратил внимание на то, что высокопоставленные военные чиновники и сотрудники разведки в Киеве советуют украинцам приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы. По словам разведчика, у ВСУ нет даже определённой стратегии по «долгосрочной» борьбе, а тот максимум, на который могут рассчитывать на Западе – это перемирие.

И чем дольше будет длиться это перемирие, тем лучше будет для Запада, поскольку данная стратегия перемирий с 2014 года работала во благо нашему противнику. Ведь каждое «хлебное», «пасхальное» и любое другое «перемирие» всегда подразумевало под собой время для манёвра и перевооружения сил ВСУ. Поэтому говорить о заморозке конфликта, тем более о долгосрочной, не приходится.

Впрочем, российская сторона уже неоднократно говорила, что после начала 2022 года никакого перемирия с Украиной больше не будет. Даже в случае начала новых мирных переговоров. Однако это почему-то не мешает американцам надеяться на лучшее.

Примечательно, что о скорых территориальных потерях Украины говорят и с российской стороны. В частности, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев на своей пресс-конференции заявил, что жителям региона необходимо готовиться к получению паспортов РФ, российского гражданства и приготовиться к тому, что школы будут аккредитованы по российскому образцу. Он также добавил, что за освобождёнными территориями области уже закреплён автомобильный номер 188.

А тем временем уже украинская администрация той же Харьковской области, подконтрольной ВСУ, активно эвакуирует производственные мощности региона в сторону запада. Однако это не касается простых граждан и людей с прифронтовых территорий, которых везут не на Западную Украину, где тихо и спокойно, а доставляют прямиком в Харьков для создания пресловутого «живого щита», который так любят украинские националисты.

Война до последнего украинца продолжается. На Западе каждый политик уверен в поражении Украины, но они делают всё, чтобы мучительная агония длилась как можно дольше. Мы с трудом оправились после Мариуполя, и какой ценой нам предлагают вернуть Харьков, видно невооружённым глазом.

Довольно интересно, что Западная сторона намекает на возможные радиационные угрозы на Украине. Международное агентство по атомной энергии отправило ВСУ партию оборудования радиационной защиты, которое по их словам поможет «снизить риск ядерных аварий» (предположительно на Запорожской АЭС). Вот только как средства личной защиты, мониторинга загрязнений и дозиметры помогут снизить риск аварии неизвестно. Ведь данное оборудование используется уже после аварии.

Некоторые до сих пор сомневаются, что в погоне за призраками «перемоги» украинское и западное руководство может совершить непоправимое, всерьёз повредив АЭС. Но давайте будем реалистами и не будем смотреть даже на Мариуполь. Вспомните просто Каховскую ГЭС, подрыв которой нанёс колоссальный ущерб не только людям и инфраструктуре. Ещё значительно пострадала природа. А всё начиналось с подрыва «Северного потока», что на фоне паники о глобальном потеплении также внесло непоправимый ущерб природе и значительно загрязнило атмосферу.

Они не остановятся ни перед чем. Для украинского руководства потом хоть трава не расти. Главное, чтобы на счета падали деньги от их западных хозяев, которые также не считаются ни с чем, особенно когда дело доходит до преимущества России.

А мы от западных политиков уже много раз слышали, что поражение Украины – это поражение всего Запада. Поэтому они ни перед чем не остановятся. Даже если угроза нависнет над всей Европой, ведь настоящие архитекторы этой войны не являются патриотами, верующими или моралистами. Потому что деньги и транснациональные корпорации не имеют души.