Предупреждение Порошенко: Десятки тысяч боевиков выйдут на улицы Киева

09.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Петру Порошенко может грозить новый майдан уже после первого тура выборов, который назначен на последнее воскресенье марта. Об этом в эфире канала «InterVizor» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт объяснил, что сейчас штаб Порошенко прилагает все усилия, чтобы вывести действующего президента во второй тур, надеясь разгромить на дебатах лидера гонки Владимира Зеленского. Однако Порошенко ждет несколько неприятных сюрпризов.

«Второй тур может оказаться, если он ещё туда выйдет, «референдумом против Порошенко». Более равная борьба может быть, если выйдет Порошенко и Тимошенко, тут будет крайне сложно предсказать победителя, а вот если выходит Зеленский и Порошенко – Грынив (штабист Порошенко, – ред.) рассказывает, что мы порвём Зеленского, мы знаем, как работать против него, я догадываюсь – на дебаты будут вытаскивать, на публичность и будут показывать его неготовность к президентству. Но что надо учитывать: во втором туре президентских выборов большая часть избирателей голосует не «за», а «против». И вот тут проблемы для Порошенко могут возникнуть.

Около пятидесяти процентов антирейтинг – это доля избирателей, которые не будут голосовать за него ни при каких условиях. Вторая проблема – русскоязычные избиратели. Для них Зеленский свой, а Порошенко чужой. Если выходит Порошенко и Тимошенко, значительная часть жителей Харькова, Одессы, Донбасса – вообще русскоязычных регионов, просто не придут на выборы. А вот в случае с Зеленским – наоборот, придут и проголосуют. Не столько за Вову, сколько против Порошенко. И это проблема – референдум против Порошенко», – заявил Фесенко.

При этом, по мнению эксперта, риск нового майдана есть уже даже после первого тура.

«Если повторится ситуация, которая отмечается нынешними опросами, Порошенко второй, Юля третья, но с разницей в полпроцента, не надо ходить к гадалкам, Тимошенко не признает такие результаты, возможно, не признает и Гриценко, и другие оппозиционеры. Соответственно, они начнут войну не только в судах, но и на улице.

А у нас, как показали «михомайданы», эти люди никуда не исчезли. И потом, сейчас «Нацкорпус» показал, как он не любит Гладковского – и Порошенко, я думаю, тоже. И эти люди выйдут на улицу. Да, может, это не будет такой большой майдан, как в 2004 или в 2013 году, но достаточно будет на улице нескольких десятков тысяч, чтобы возник очень серьёзный, острый политический кризис уже после первого тура. Но это гипотетически», – отметил политолог.

«После второго тура, если побеждает Порошенко, но при этом обвинения в подкупе, подозрения в манипуляциях, фальсификациях, и часть людей, которые ненавидят Порошенко, могут выйти на улицу. Единственное, что может ему помочь – это погода и предпраздничное настроение», – добавил Владимир Фесенко.