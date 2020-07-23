23.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Болгария, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, Транспорт, Энергетика
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Предупреждение Путина усвоено – «Балканский поток» ускорился


Строительство газопровода «Балканский поток» (сухопутной ветки «Турецкого потока») в направлении Сербии будет завершено до начала 2021 года.

Об этом в интервью РИА Новости заявил директор четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сооружение второй ветки “Турецкого потока” по территории Болгарии идет намеченными темпами и, по заверениям партнеров, будет завершено к 1 января 2021 года. Премьер-министр страны Бойко Борисов держит ход реализации проекта под личным контролем, регулярно инспектирует стройплощадки», – сказал Пилипсон.

Он дал понять, что российская сторона увязывает строительство «Балканского потока» и АЭС.

«Продолжается подготовка к возведению АЭС “Белене”. В июне госкорпорация “Росатом”, французская “Фраматом” и американская “Дженерал электрик” подписали меморандум о сотрудничестве в рамках процедуры выбора стратегического инвестора для атомной станции. В совокупности перспективы взаимодействия с Болгарией в сфере энергетики видятся вполне позитивными», – сказал Пилипсон.

Напомним, что это уже третий срок запуска газопровода. Изначально его должны были запустить 1 января 2020 года, однако из-за судебных разбирательств между участниками конкурса на строительство, его начало было отложено на полгода. Потом назывался срок 1 июня, но подрядчик, саудовский консорциум «Аркад», подготовил к укладке в траншеи лишь треть газопровода — 103 километра.


При этом Сербия полностью выполнила работы по строительству «Балканского потока» и готова принимать российский газ. Она рассчитывает, что транзит газа позволит окупить вложения через 10-12 лет.

Ряд экспертов предположил, что Болгария саботировала проект намеренно под влиянием США, который лоббируют альтернативный «Турецкому потоку» Трансанатолийский газопровод (TANAP) от азербайджанского месторождения Шах-Дениз.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем пригрозил, что «Газпром» может изменить маршрут газопровода, если саботаж с болгарской стороны продолжится.

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