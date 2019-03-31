Предварительные данные: Тимошенко пролетает, если не устроит майдан

31.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Владимир Зеленский сохраняет уверенное лидерство на выборах президента Украины. Об этом свидетельствуют данные Национального экзит-полла, проведенного фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований им. Александра Разумкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Согласно данным экзит-пола, по состоянию на 18:00, Зеленский набирает 30,4% голосов, Петр Порошенко – 17,8%, Юлия Тимошенко – 14,2%, Юрий Бойко – 9,8%, Анатолий Гриценко – 7,1%.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Телеканал «112 Украина» провел свой альтернативный экзит-пол, заказав его у австрийского Института социальных исследований и консультаций SORA. По нему Владимир Зеленский набирает 30,7% голосов, Петр Порошенко 18,6%, Юлия Тимошенко – 13,9%, Юрий Бойко – 10,3%, а Анатолий Гриценко – 7,3%.

Телеканал 1+1 также заказал свой экзит-полл, согласно которому Зеленский также лидирует с 30,1% голосов, за ним идет Петр Порошенко с 18,5%, далее – Юлия Тимошенко с 14%, Юрий Бойко с 9,1% и Анатолий Гриценко с 7,6% голосов.

«Зеленский набирает 30%, Порошенко – 17%. Большая разница. При этом, кандидаты, которые не проходят во второй тур почти поголовно терпеть не могут Порошенко. То есть ждать от них и их избирателей поддержки действующего президента во втором туре не приходится.

За три недели радикально улучшить мнение о себе для Порошенко невозможно, можно лишь ухудшить мнение о Зеленском, но для этого нужен огромный скандал. Иными словами, сложно представить себе, что может помочь Порошенко преодолеть столь большую разницу с Зеленским во втором раунде. Для меня это практически финальный результат на президентских выборах», – комментирует главред киевского журнала «Новое время» Виталий Сыч.