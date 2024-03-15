Предварительные итоги: Украина проваливает попытку прорыва в Россию
Украинским формированиям не удалось добиться успеха в попытках прорыва на территорию Белгородской области.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», военные источник.
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«Вчера противник так и не решился на атаку в районе Нехотеевки, хотя по его маневрам было видно, что план такой был, как были и силы на саму атаку. Но, видимо реально оценив ситуацию (а может просто наркоту не завезли, и хлопцы заартачились и решили не идти на верную смерть) противник здесь вчера проявлял пассивность. Также к ночи закончились бои западнее в районе Сподарюшино и Козинки (и в районе Теткино Курской области). И те ВСУшники (а их в рядах наступающих вчера было много), кто выжил в бойне, отошли на перегруппировку.
И здесь я опять хочу подчеркнуть, что вчера наши бойцы неоднократно сообщали, что атаки противника были не совсем адекватные и производились под какими-то психотропными препаратами (а отсюда и такой накал штурмов – гибельный для атакующей пехоты и по большому счету бессмысленный с военной точки зрения.
Весь вчерашний день и всю ночь ВКС, а также пограничники и ВС РФ наносили удары по ближним тылам противника, мешая его перегруппировке и дальнейшему накоплению сил в приграничной полосе.
Также были удары и в относительную глубину. Под ударами были вся Сумская область (включая областной центр) и большая часть Харьковской, включая сам Харьков. Есть информация, что в Харькове был вычислен штаб РДК и по нему был нанесен ракетный удар (но это непроверенная информация)», – пишет военный обозреватель Юрий Подоляка.
При этом он прогнозирует, что на этом направлении сегодня стоит ожидать продолжения боев, поскольку силы и противника еще «пока еще у него есть и в значительном количестве».
«Более того, после первых неудач, понимая, что весь план провокаций может провалиться, военное командование Украины перебрасывает сюда новые части. Хотел бы сказать, что все, противник получил по щам и больше не полезет, но не могу. Скорее всего полезет, причем с еще большим ожесточением, чем раньше», – добавил автор.
Тг-канал «Архангел спецназа», который ведут военнослужащие российских ВДВ, тоже указывает, что в Белгородской области за минувшую ночь «стихла интенсивность боевых действий на земле».
«Мирное население Грайворонского района переселяют в пункты временного размещения. После ударов со стороны ВСУ у некоторых не осталось жилья. Несмотря на то, что противник вновь отошёл, на границе существует опасность начала нового боя.
Враг активен на участке Гоптовка-Нехотеевка, но в бой не вступает. В районе Козинка-Великая Писаревка боевики отброшены. Благодаря действиям наших парней, ДРГ ВСУ не удалось закрепиться на территории РФ», – добавляет паблик десантников.
Не добившись успеха в боях, ВСУ отыгрались на мирных жителях, нанеся сегодня утром удар по Белгороду из РСЗО.
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