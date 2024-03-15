Предварительные итоги: Украина проваливает попытку прорыва в Россию

Украинским формированиям не удалось добиться успеха в попытках прорыва на территорию Белгородской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», военные источник.

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«Вчера противник так и не решился на атаку в районе Нехотеевки, хотя по его маневрам было видно, что план такой был, как были и силы на саму атаку. Но, видимо реально оценив ситуацию (а может просто наркоту не завезли, и хлопцы заартачились и решили не идти на верную смерть) противник здесь вчера проявлял пассивность. Также к ночи закончились бои западнее в районе Сподарюшино и Козинки (и в районе Теткино Курской области). И те ВСУшники (а их в рядах наступающих вчера было много), кто выжил в бойне, отошли на перегруппировку.

И здесь я опять хочу подчеркнуть, что вчера наши бойцы неоднократно сообщали, что атаки противника были не совсем адекватные и производились под какими-то психотропными препаратами (а отсюда и такой накал штурмов – гибельный для атакующей пехоты и по большому счету бессмысленный с военной точки зрения.

Весь вчерашний день и всю ночь ВКС, а также пограничники и ВС РФ наносили удары по ближним тылам противника, мешая его перегруппировке и дальнейшему накоплению сил в приграничной полосе.

Также были удары и в относительную глубину. Под ударами были вся Сумская область (включая областной центр) и большая часть Харьковской, включая сам Харьков. Есть информация, что в Харькове был вычислен штаб РДК и по нему был нанесен ракетный удар (но это непроверенная информация)», – пишет военный обозреватель Юрий Подоляка.