Предвестником досрочных выборов будет «пидозра» Порошенко – Золотарев

11.10.2021 17:57 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко безнадёжно завяз в своём «электоральном гетто» националистов и прочих украинствующих «свидомых».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по всему, вместе с попаданием в реестр олигархов, возможно, будет ещё и подозрение Порошенко, и будет уже совершенно четко фигурировать связка Медведчук – Порошенко. Это будет четким сигналом того, что дело идёт к досрочным выборам», – сказал эксперт.

«Совершенно понятно, что Петру Алексеевичу очень важно показать: преступная власть преследует «сывочолого гетьмана», вот ему – это кровь из носу. Потому что [надо] как-то расшевелить свой вялый рейтинг, потому что он запнулся в этом электоральном гетто поклонников «армовира», и он не растет», – заявил Золотарёв.

«Более того, перспектива проявления на доске амбиций Кличко, Разумкова – это все будет, как говорится, съедать у него, и рано или поздно это приведет к тому, что все будут прекрасно понимать, что перспектив с Петром Алексеевичем ждать не стоит, со всеми отсюда вытекающими политическими последствиями», – резюмировал Золотарев.