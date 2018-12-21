“Предвыборная чесотка” заставила Киев снова “торговать” военнопленными – адвокат

21.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Украина выдвинула новые условия для обмена военнопленными с ЛДНР.

Об этом сообщила на своей страничке в соцсети вице-спикер ВР Украины и представитель Порошенко в Минске Ирина Геращенко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Она пояснила, что Украина готова помиловать и передать представителям ЛДНР 72 человека в обмен на 19 украинских военнопленных.

Также Украина готова немедленно передать России 22 россиянина, которые были задержаны и осуждены украинским судом, в обмен на украинцев и которых Киев обманным путем вывел из списка на обмен в конце прошлого года.

“Мы предлагаем провести освобождение удерживаемых в формате 22-22 и 72-19 5 января 2019 года, чтобы 150 человек встречали Рождество дома, могли пойти с семьями в церковь и помолиться за мир”, – написала Геращенко на своей страничке в соцсети.

Киевский адвокат Валентин Рыбин, защищающий многих политзаключенных киевского режима прокомментировал слова Геращенко.

“Киев провалил переговоры по обмену еще 27.12.17го, когда Ирина Геращенко практически на линии передачи удерживаемых лиц, по своей ли вздорности или по приказу Президента, скомандовала «стоп» по россиянам и ребят вернули по тюрьмам. Да, именно по тюрьмам и СИЗО, после почти двухнедельного пребывания в пункте сбора. Эту подлую пытку свободой запомнили тогда!

А теперь, когда началась предвыборная чесотка, когда, вдруг из-за тупости и упертости военачальников, 24 украинских вояки оказались в российских застенках, нужно срочно всех вернуть взад и только на условиях Киева! Ну что ж, посмотрим!

Абсолютно бессовестную бабенку, вряд ли можно воспринимать как человека, способного мыслить вообще и имеющего хотя бы песчинки совести и уж тем более, кто с ней после такого будет вообще разговаривать?!”, – написал он на своей страничке в соцсети.