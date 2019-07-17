17.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Выборы, Политика, Пропаганда, Украина
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Предвыборная истерия: «Помощи не будет. Русская армия уже в Киеве»

Киевское общественное движение «Спильна справа», возникшее на Майдане, сняло предвыборный агитационный ролик «Останови реванш», в котором Украина уже стала частью России, а войска РФ борются с остатками бандеровских боевиков.

Соответствующую видеозапись опубликовала пресс-служба организации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ролике «российский офицер» обращается к строю солдат с призывом закончить войну с бандеровцами, которые всё ещё продолжают прятаться.

«Бойцы Киевского округа! Ещё не всё спокойно на нашей Родине! Ещё прячутся по схронам украинские недобитки! К счастью, западная граница уже на замке, и поддержки им ждать не от кого», – сказал он.

После этого последовал призыв голосовать на парламентских выборах за «Спильну справу», чтобы избежать «российского реванша».

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