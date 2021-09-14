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14.09.2021 20:33 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Дзен, Политика, Украина, Харьков
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Предвыборные игры: В Киеве митинговали, требуя расследовать смерть Кернеса

Новости УкраиныДве малоизвестные общественные организации – «Громадський сектор» и «Всеукраїнська антикорупційна палата» провели сегодня в...

Две малоизвестные общественные организации – «Громадський сектор» и «Всеукраїнська антикорупційна палата» провели сегодня в центре Киева пикет с требованием расследования обстоятельств смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса в декабре 2020 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Судя по фото, акция напоминает классическую проплаченную массовку – участники закрывают лица плакатами (которые в последний момент, видно, было решено исправлять с русского на украинский язык).

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17 декабря 2020 года Кернес скончался от коронавируса в клинике в Германии. С того момента на основании электронной подписи Кернеса временно исполняющим обязанности мэра города является секретарь горсовета Игорь Терехов.

Участники акции не верят в подлинность подписи Кернеса и утверждают, что он не мог воспользоваться флешкой с подписью, поскольку находился на лечении в клинике в бессознательном состоянии. Если их предположения правильны, это ставит под вопрос легитимность правомочий нынешнего и.о. мэра Харькова.

Но главная причина, конечно же, в том, что Терехов – один из претендентов на победу на выборах преемника Кернеса. Его считают креатурой экс-главы МВД Арсена Авакова.

Акция совпала с появлением ряда публикаций в СМИ, в которых ставится под сомнение официальная версия смерти Геннадия Кернеса и делаются предположения о том, что он мог быть убит.

Как заявляли участники акции, они не могли зарегистрировать соответствующую петицию на сайте президента. Тем не менее, к ним вышел представитель офиса президента и принял их обращение, пообещав, что петиция будет зарегистрирована. Такое же обращение было подано в Генеральную прокуратуру Украины.

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