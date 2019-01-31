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31.01.2019, Киев,   Галина Шершнева
 
Политика, Сюжет дня, Украина, Энергетика
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Предвыборные обещания Тимошенко невыгодны ЕС

Юлия Тимошенко, придя к власти, действительно может жесткими административными мерами понизить цены на газ, считает украинский политтехнолог Дмитрий Джангиров.

«Зная Юлю, она это может. То, что она кому-то что-то открутит, это другой вопрос.  Она не обещает, а гарантирует, что это будет сделано. Все понимают, что, если не Юля, то с мая будет еще одно повышение цен, и в сентябре еще. Суммарно еще на 25%. Поверив в это, люди начинают верить и в другие ее обещания», – заявил Джангиров в эфире  youtube-канала «PolitWera».

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Политолог Вадим Карасев также считает, что снижение цен реально, однако предупреждает о возможных противоречиях с Евросоюзом.

«По газу решить вопрос решить можно, это не популизм. Другой момент, что сделать это будет сложно, потому что европейская цена на газ заложена в соглашение об ассоциации с ЕС. Потому что, если будет низкая цена, европейским компаниям будет невыгодно инвестировать в разведку и добычу украинского газа. Они придут сюда и будут качать наш газ», – сказал Карасев в эфире телеканала «112».

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