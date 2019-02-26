Предвыборные подачки Порошенко: Опора «аграрной сверхдержавы» останется в нищете

26.02.2019, Киев, Игорь Петров

Повышение пенсий, которое власти Украины анонсировали с прицелом на грядущие президентские выборы, практически не затронет большую категорию пенсионеров с большом стажем.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда была первая индексация пенсий, то оказалось, что люди, которые имеют большой стаж, но низкую зарплату, вообще ничего не получили в результате этой индексации. Несчастные пенсионеры сидели на минималке, и оказалось, что они получили по 56 грн доплаты или вообще ничего не получили.

Это было связано с особенностями расчета пенсионных доплат, жестко привязанных к средней зарплате на момент выхода на пенсию. Это коснулось достаточно большой категории людей, которые работали в сельском хозяйстве, имели по 34-45, а то и больше лет стажа, и низкие зарплаты. Эта категория от реформы не получила вообще ничего.

Тогда (начало 2018 года) господин Рева заявлял, что до конца 2018 года правительство обязательно предложит механизм, который решит вопрос этих пенсионеров. Но никаких инициатив не было.

Более того, мы увидели резкий рост кредитов, которые получал Пенсионный фонд для того, чтобы погасить свои обязательства. Это означало одно – в Пенсионном фонде денег нет.

Мы должны понимать, что индексация, которая будет сейчас проведена, снова пойдет по пути игнорирования тех людей, которые имеют большой стаж, но низкую зарплату. В самой формуле ничего не поменялось.

После этой индексации мы снова получим ситуацию, что те, кто получал минимальные пенсии, получат минимальные доплаты», – сказал эксперт.