Предвыборный цугцванг в Одессе. Зе-власть в союзе с нацистами пошла на беспредел

08.10.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Чего только ура-патриотичные политики, кандидаты в депутаты и прочие выразители их мыслей не делали, чтобы их никуда не избрали.

В совершенно чудовищных выражениях оскорбляли погибших 2 мая 2014 года одесситов и их родственников, называли горожан биомусором и человеческими отбросами, «тонко» подшучивали над «горящей ватой» и «шашлыком из колорадов».

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Это касается русской части избирателей. Тогда как, например, у «Правого сектора», частично мутировавшего в «Нацкорпус», спектр граждан второго сорта куда шире. Вряд ли кто-то в Одессе забудет, как несколько лет назад глава местной областной ячейки ПС Татьяна Сойкина на «Марше украинского порядка», который — заметьте! — прошел 2 мая, заявила, что «Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам».

Да, собственно, подобных высказываний сотни. А если руководствоваться не хрюканьем, а библейским «по плодам их узнаете их», то кто и под какими лозунгами заживо спалил людей в Одессе, Одесса не забыла.

И вот теперь, когда до выборов осталось две недели, а соцопросы, как один, показывают, что шансы у нацистов попасть в горсовет равны нулю, все это вражье племя «у стародавніх українських традиціях» жалостливо возопило: «А нас за що?».

Для понимания. Предвыборная гонка в разгаре. Улицы выглядят так, словно машина времени перенесла город в девяностые. Повсюду с билбордов на тебя глядят хари и харi, в костюмах и вышиванках. Уровень креатива весьма напоминает слоган «Он воевал — теперь он строит» из сериала «Бригада», когда главный бандит-отморозок слепил себе легенду, что был в Чечне и дорос до Думы (миллениалы, отвечающие за PR светочей политического будущего, видать, не смотрели).

Все это показывает отношение к избирателю, как к ничтожеству. Раздача гречки и просроченного валидола, наверное, состоится единоразово перед днем тишины — в стране кризис.

Сажусь с утра мониторить новостные ленты. Читаю сайт «Думская», представляющий интересы Порошенко и его прихлебаев, и первая же заметка с прискорбием сообщает: «Как и ожидалось, большинство в Одесском горсовете будет у партий пророссийского толка».

Ссылаясь на последний опрос социологической службы «Мониторинг», издание льет слезы: согласно исследованию, за партию действующего мэра Геннадия Труханова «Доверяй делам» проголосуют 27,4% избирателей, за ОПЗЖ —17,5%, «Партии Шария» отдали предпочтение 5,5% опрошенных, а за Украинскую морскую партию Сергея Кивалова (бывшего нардепа от ПР и автора того самого языкового закона «Кивалова — Колесниченко», из-за отмены которого на Донбассе началась война) готовы проголосовать 4,9%.

К партии с «присутствием пророссийской риторики» издание почему-то причисляет и «Слугу народа» — 12,7% голосов. Хотя речь, все-таки, идет об Одессе, а издание служит Порошенко, которому очень хочется Не лоху «хоть за горло подержаться» — не забываем.

«Единственная проукраинская партия, которая гарантированно проходит в горсовет — это «Европейская Солидарность» с 7,4%» — резюмирует сайт.

Но самое интересное, это непроходные рейтинги тех, кого «Думская» нежно именует патриотами. У «Свободы» — 0,6% голосов, «Нацкорпуса» — 0,9%, «Голоса» — 1,2%, «Блока Гурвица» — 2,2%. Ну все, как говорится, сдох Максим, да и фиг с ним — пролетают ребята мимо горсовета, как Бандера над Парижем.

На фоне всего этого «цэ страхиття» (произносится с интонацией Фарион), накануне, 7 октября на местном телеканале выступает кандидат в мэры Одессы, нардеп от ОПЗЖ Николай Скорик. Он не кричит «Слава Украине!» и напоминает сильно уставшего от мышей кота Леопольда, но с такой же риторикой — давайте жить дружно.

Отвечая на вопросы, Скорик утверждает, что и в федерализации ничего нет плохого, что «украинский экономический интерес находится в большей степени в Российской федерации», а также выступает за возобновление водоснабжения Крыма.

В прямом эфире телеканал объявляет опрос: проголосовали бы вы за Скорика? И, согласно опросу, под конец передачи такое желание выражают 93% зрителей.

Николай Скорик

Опять же, для понимания, это при том, что последние шесть лет темы опросов на одесском телевидении звучат как «Что надо открыть в сгоревшем Доме профсоюзов» — госпиталь для АТОшников или дискотеку?».

И на следующий же день, аккурат после оплаканных рейтингов непроходных патриотов, медиа-пространство взрывают новости: «В одесских офисах пророссийской «Оппоплатформы» проходят обыски», «Приемную Скорика обыскивает десант силовиков из Киева».

Около ста бойцов СБУ и НАБУ, прибывших из Киева, сломав металлическую дверь, переворачивают офис ОПЗЖ (видать, в поисках крана, из которого Скорик даст воду «на Крым»). Параллельно с этим депутат Одесского облсовета от ОПЗЖ Виталий Саутенков пишет у себя в Фейсбуке: «Прямо сейчас киевские СБУ и НАБУ проводят обыск в моем доме. Ничего конкретного не ищут, по всей видимости, понимают, что искать нечего. Аналогичные обыски проходят у моего друга и коллеги Виктора Баранского».

«Таким образом власть через СБУ и НАБУ оказывает давление на ведущих представителей своих самых главных политических конкурентов – «Оппозиционной Платформы — За Жизнь», — это уже сообщение со страницы в ФБ Николая Скорика.

Но далее там уже совсем интересно закручено: «Какие «коррупционные деяния» и «угрозы национальной безопасности» они намерены отыскать в общественной приемной, силовики пояснить не смогли. Зато организованный НАБУ-СБУ погром хорошо объясняет логика. Николай Скорик сегодня является прямым и реальным конкурентом Труханова.

Имея многочисленную поддержку одесситов, Скорик составляет серьезную угрозу для Труханова, который уже утвержден в Офисе президента в качестве послушного «победителя». Задание простое: вынудить Скорика сняться с предвыборной гонки».

По словам Скорика, «у них нет шансов отстранить меня, юридически выдвижение — чистое, и по суду снять нельзя. Подкупить тоже не выйдет. Остается одно — «наехать». Да так, чтобы все члены нашей команды от страха разбежались.

Вот сегодня — репетиция этого сценария. Что последует дальше? Погромы всех партийных офисов ОПЗЖ в Одессе? Аресты и обыски у всех членов команды ОПЗЖ? Возможно. Тем более, что по городу давно ходят слухи, что все дела правоохранительных структур против нынешнего мэра Одессы Труханова из разряда уголовных давно перешли в качество коммерческих. Что ж, будем следить за развитием событий».

И в это же самое время партия «Европейская солидарность» предлагает аутсайдерам отдать свои голоса их силе — ну чтобы враг не прошел (чтобы, по заветам «Нацкорпуса» «жидов» с «москалями» гонять и дальше?).

Кстати, это все к вопросу, почему я не хожу на выборы. Да, с самого оранжевого шабаша 2004 года и не хожу, с генерального прогона будущего развала страны, когда весь Юго-Восток проголосовал за Януковича, каким бы он не был, а нам подсунули чужеродного слабака и штамповщика медалей для садистов из УПА Ющенко.

Я также не хожу на выборы, потому что прекрасно знаю, что определение «пророссийские силы» — всего лишь определение, а не суть (из настоящих пророссийских — иных уж нет, а те далече). Из сути – там у подавляющего большинства или «бизнес и ничего личного», или соплежуйство.

А когда очарованные их речами избиратели все таки решаются — «Так и быть, проголосую» — эти т. н. пророссийские становятся живым воплощением басни «Лебедь, Щука, Рак и Кива». Или вот вражеские СМИ на дерьмо исходятся, называя что Скорика, что Труханова пророссийскими, а между ними, а то мы не знали, «така любов». В то время как противоположный, чужой как чумная заноза лагерь — от нацистов-лайт до нацистов-стронг — на удивление един, когда ему требуется кого-то поджечь или дорваться до власти.

Но ладно, пусть это будет мое личное (разве?), а теперь давайте взглянем на ситуацию объективно: что мы видим? А видим мы классический шахматный цугцванг, когда хоть «лошадью ходи, век воли не видать», а все равно любое действие приведет в тупик.

Сколько бы ни пыжились националисты в Одессе, равно как и в других Юго-Восточных регионах, но их портреты в вышиванках на билбордах, риторика а-ля «когда вы уже передохнете, совки» и постоянные плевки на могилы куликовцев (ну может бабушку еще какую-то на Куликовом поле перед выборами побьют), это только проминусует их рейтинги, что мы уже и наблюдаем.

А из нуля, как ни крути, сто процентов не нарисуешь. И, напротив, какими бы ни были реальные предпочтения избирателей (а в упомянутых регионах это все равно осколки Партии регионов и их трансмутации), их будут всеми силами снимать с выборов, деморализуя постоянными маски-шоу и открывая уголовные дела.

Кстати, когда я писала эту заметку, то в этом месте у меня была фраза «речь может дойти и до физического устранения неугодных кандидатов». Как вдруг пришла жуткая новость: после встречи с избирателями на Закарпатье был жестоко избит кандидат от ОПЗЖ Павел Седляр. Это произошло еще 4 октября, а сегодня от полученных травм он умер. Так что случилось. Все уже случилось. На этих выборах можно ставить крест.