15.02.2019, Харьков, Владимир Гладков

Харьковчанин Андрей, при поддержке харьковского новостного ресурса «057.ua» собрал фейковый митинг в поддержку несуществующего кандидата в президенты с именем известного маньяка Анатолия Оноприенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я вдохновился роликами пранкеров, которые также собрали фейковый митинг в Одессе и Киеве. И решил проверить – поведутся ли харьковчане. Только за первые сутки мне позвонили около 150 человек», – рассказал Андрей.

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Для проведения эксперимента сотрудниками местного агентства новостей «057.ua» была разработана легенда – объявление о фейковом митинге, которое опубликовал Андрей, пообещав за участие оплату в тысячу гривен.

«Все желающие должны собраться 13 февраля в 16.00 на площади Конституции. С собой брать ничего не нужно, только любой документ для регистрации. Митинг проходит в поддержку кандидата в президенты от народа… Анатолия Оноприенко», – написано в объявлении.

Напомним, что Анатолий Оноприенко – известный украинский серийный убийца, маньяк, в период с 1989 по 1996 год убивший более 50 человек.

Однако, как сообщают организаторы, никто из желающих принять участие в митинге и заработать «лёгких» денег, даже не проверил личность «кандидата».

«Мы специально решили выбрать «в кандидаты» не существующего политика, а такую одиозную личность, чтобы показать – любителям «легкой наживы» абсолютно все равно за кого голосовать. И вместо Оноприенко мы могли подставить любую фамилию, будь то Милошевич, Мадуро или Захарченко, это не поменяло бы ничего.

На «митинг» ожидаемо пришло гораздо меньше людей, чем звонивших. Кто-то додумался прочесть кто такой Оноприенко, кто-то испугался, а кто-то просто не захотел. И им повезло.

Уже в 16.00 на площади Конституции находилось чуть более сотни человек. Андрею (а именно он вызвался руководить и координировать толпу) едва удалось сгруппировать их у памятника Нике, но некоторые также продолжали оставаться в стороне», – признались в местном издании.

В ходе митинга любители «лёгкой наживы» скандировали на камеры «Оноприенко – это мы!», «Оноприенко – это сила!», и «Оноприенко – будущее Украины!», говорили, что хотят видеть президентом именно этого «кандидата», хотя его предвыборной программы не читали”, – рассказывают организаторы акции.

Также они сообщили, что после окончания митинга в ответ на отказ заплатить обещанную тысячу гривен некоторые митингующие начинали угрожать, на что получали совет узнать, за какого человека они сегодня «митинговали».

«Буквально через час мы покинули наш фейковый митинг и начали отвечать на возмущенные звонки желающих получить тысячу гривен. На все угрозы митингующих, мы просили их прочесть внимательно – за кого они сегодня стояли и перестать продавать свои голоса. Многие могут посчитать это провокацией и будут правы. Этим экспериментом мы показали, что есть и те люди, которые готовы легко продать себя кому угодно. Именно такие же люди привели к власти любителя меховых шапок, и именно такие же люди в конце марта пойдут на выборы.

Мы надеемся, что после этого эксперимента многие хотя бы побояться ходить на проплаченные митинги и не будут размахивать неизвестными им флагами», – добавили в издании.

Напомним, накануне в Киеве на Андреевском спуске и в Одессе на Приморском бульваре пранкеры собрали фейковый митинг в поддержку несуществующего «кандидата в президенты» Украины Сергея Филатова, пообещав за участие тысячу гривен, и ещё по 70 гривен за каждого приведённого друга. На сообщение откликнулись сотни людей, некоторые приходили с семьями.

В Одессе и Киеве, также как вскоре и в Харькове, «митингующие», отвечая на вопросы таких-же фейковых журналистов, во всю расхваливали несуществующего кандидата в президенты.