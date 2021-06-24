Предвыборный съезд КПРФ прошел под знаком открытого демарша и с душком навальнизма

24.06.2021, Москва, Елена Острякова

В первую тройку федерального списка вошли бессменный Геннадий Зюганов, летчица-космонавт Светлана Савицкая и директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин.

Последнему персонажу, спонсору партии со шлейфом бизнес-скандалов, считает политолог Максим Жаров, наверняка не обрадуются в Кремле.

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«Появление в первой пятёрке партсписка КПРФ Грудинина — это реакция руководства компартии на попытки политадминистраторов договориться о «стерилизации» коммунистами своей думской кампании. Переговоры эти очевидно не удались, после чего последовал вброс об очередном уходе Зюганова в Совфед, в ответ на который и появился в партсписке Грудинин», – написал Жаров в своем телеграм-канале.

Московский список возглавил, вопреки прогнозам, симпатизирующий блогеру-уголовнику Алексею Навальному Валерий Рашкин, который уже пообещал перевести в Москве серию антипрививочных акций. И это несмотря на вброс видео, на котором Рашкин интригует против любимца Зюганова Юрия Афонина, а также резкие высказывания лидера КПРФ против навальнизма.

«Похоже, что слухи о расколе в рядах коммунистов оказались сильно преувеличены. Избавиться от коммунистов как второй партии парламента, Кремлю пока не удается. Вместо этого нас ждет довольно жесткая кампания на выборах в ГД-2021, где, почуяв слабость «ЕР», политические элиты решили не играть в поддавки, а попробовать откусить кусок побольше», – написал либеральствующий политолог Илья Гращенков.

КПРФ внес в список еще одного навальниста – самарского областного депутата Николая Бондаренко. Он участвовал в зимних протестных акциях и вслед за Рашкиным активно пользовался услугами либеральных СМИ. Правда, коммунисты не решились выставлять его на одном округе со спикером уходящей Госдумы Вячеславом Володиным.

КПРФ пригласила на съезд политолога Николая Платошкина, который был недавно осужден на пять лет условно за призывы к несанкционированным митингам. Его жена баллотируется от партии по одному из региональных списков. Геннадий Зюганов демонстративно вышел с Платошкиным к журналистам и высказался в его поддержку.

При этом близкого к Кремлю писателя Захара Прилепина на съезд не пустили. Он планировал выступить перед делегатами и предложить коммунистам создать коалицию со «Справедливой Россией», сопредседателем которой является. Однако Геннадий Зюганов достаточно резко ответил на предложение. По его словам, если Прилепин хочет в коалицию с КПРФ, ему необходимо покинуть свою текущую партию.

Свои фрондерские настроения на предстоящих выборах Зюганов продекларировал накануне в интервью «Коммерсанту». Он заявил, что готов защищать результаты выборов, в том числе и на уличных акциях, причем, не только санкционированных.

«Как только выйдут 50–100 тыс. человек, никто не посмеет поднять на них руку. Силовики сами будут их провожать и аплодировать. Власть, уклоняясь от корректировки курса и продолжая делать ставку на выборные манипуляции, сама же увеличивает вероятность такого развития событий. Если выборы будут нечестными, то закончится все большой дракой», – угрожает Зюганов.