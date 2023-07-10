Предыдущая СВО на Украине продлилась 100 лет – политолог

Елена Острякова.  
10.07.2023 14:45
  (Мск) , Москва
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Дзен, История, Польша, Россия, Спецоперация, Украина


России уже приходилось освобождать Украину в 17-18 веках, и этот процесс занял 100 лет.

Об этом белорусскому информагентству «БелТА» заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России уже приходилось освобождать Украину в 17-18 веках, и этот процесс занял 100 лет....

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«Я просто напомню исторический факт. Освободить территорию Малой России и Белой России от польского ига – такая задача была поставлена еще при царе Алексее Михайловиче.

Помните Переяславскую Раду и все остальное? Сколько лет длилась тогда очень тяжелая война?

Для выполнения этой цели был созван Земский собор, на котором представители всех сословий Русского государства поддержали курс на освобождение православного населения от католического ига.

Все это закончилось освобождением только левобережной Украины. Вся остальная территория была освобождена только при Екатерине Великой – через сто с лишним лет», – сказал Шишкин.

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