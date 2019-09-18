Преемник Климкина поставил задачу вернуть Польшу, Венгрию и Румынию в круг друзей Украины

18.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министерство иностранных дел должно вернуть в круг друзей Украины ближайших западных соседей – Венгрию, Польшу и Румынию, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко во время совместного заседания парламентского комитета по вопросам внешней политики и евроинтеграции, сообщает пресс-служба МИД.

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“Мы должны возобновить вокруг себя, вернуть наших друзей к нашей границе, к тому пониманию, что, возможно, они не совсем осознали, что украинская нация растет, что они пропустили тот момент, когда украинская нация становилась на ноги, возможно, мы где-то пошли слишком быстро, слишком далеко, и нам надо сесть и спокойно разобраться, что позволит нам найти общий язык, не отвергая общих интересов, наших национальных интересов”, – отметил Пристайко.

При этом он добавил, что речь идет о ближайших соседях Украины на западной границе – Венгрии, Польше, Румынии.

Ранее Вадим Пристайко рассказал, что президент Владимир Зеленский хочет достичь прогресса в нормандском формате в течение полугода.

Отметим, что нормализация отношений с поляками очевидно является одной из целей сегоднящшнего увольнения одилзного чиновника и пропашандиста времен Петра Порошенко Владимира Вятровича с должности главы Украинского института национальной памяти. Контроверсионная деятельность Вятровича во главе этого института и героизация им членов ОУН и УПА, официально признанных в Польше виновниками геноцида поляков на Волыни серьезно омрачала отношения между Киевом и Варшавой последние несколько лет.

Украинские СМИ пишут о том, что об увольнении Владимира Вятровича Зеленского просил лично президент Польши Анджей Дуда. во время состоявшейся 31 августа встречи Зеленского и Дуды в Варшаве.