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10.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Преемник Лукашенко. Первая ставка

Новости УкраиныВозможным преемником Александра Лукашенко на посту президента Белоруссии может стать декан факультета философии и...

Возможным преемником Александра Лукашенко на посту президента Белоруссии может стать декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин.

Такое предположение сделал в своем телеграм-канале белорусский журналист Владимир Мамонтов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вадима Гигина президент упомянул 8 раз (раз в час, чаще он упомянул только Владимира Путина), однажды в списке тех, кого организаторы беспорядков собирались лишить жизни. На пятом упоминании наиболее прозорливые комментаторы догадались: вот он, преемник», – написал Мамонтов, анализируя недавнюю большую пресс-конференцию Лукашенко.

На этой пресс-конференции белорусский президент пообещал, что уйдет «очень скоро» и дал понять, что назовет своего преемника. По его словам, есть 15-20 человек, «похожих на меня и большинство за них проголосует».

На следующий день после пресс-конференции Гигин был приглашен в радиоэфир к Владимиру Соловьеву, где защищал позицию Лукашенко, в том числе, и по вопросу о Крыме. В ходе разговора однако выяснилось, что взгляды ученого не идентичны позиции белорусского лидера, который последние годы провозглашает суверенитет абсолютной ценностью.



«Если бы Беларусь, Украина и Россия были единым государством, это один момент…», – рассуждал о признании Крыма Соловьев.

Неожиданно Гигин оживился и прервал ведущего.

«Как бы было классно! Владимир Рудольфович, ваш прогноз, когда Россия, Украина и Беларусь станут единым союзным государством?», – спросил он.

Соловьев ответил, что при наличии политической воли этот процесс может занять 3-5 лет, и к союзу трех славянских стран «еще подтянутся».

«Вы наверняка помните, что именно на крымской земле когда-то такой союз был оформлен в начале 2000-х. И что из этого получилось…», – грустно заметил Гигин.

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