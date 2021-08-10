Преемник Лукашенко. Первая ставка

10.08.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Возможным преемником Александра Лукашенко на посту президента Белоруссии может стать декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин.

Такое предположение сделал в своем телеграм-канале белорусский журналист Владимир Мамонтов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вадима Гигина президент упомянул 8 раз (раз в час, чаще он упомянул только Владимира Путина), однажды в списке тех, кого организаторы беспорядков собирались лишить жизни. На пятом упоминании наиболее прозорливые комментаторы догадались: вот он, преемник», – написал Мамонтов, анализируя недавнюю большую пресс-конференцию Лукашенко.

На этой пресс-конференции белорусский президент пообещал, что уйдет «очень скоро» и дал понять, что назовет своего преемника. По его словам, есть 15-20 человек, «похожих на меня и большинство за них проголосует».

На следующий день после пресс-конференции Гигин был приглашен в радиоэфир к Владимиру Соловьеву, где защищал позицию Лукашенко, в том числе, и по вопросу о Крыме. В ходе разговора однако выяснилось, что взгляды ученого не идентичны позиции белорусского лидера, который последние годы провозглашает суверенитет абсолютной ценностью.

«Если бы Беларусь, Украина и Россия были единым государством, это один момент…», – рассуждал о признании Крыма Соловьев.

Неожиданно Гигин оживился и прервал ведущего.

«Как бы было классно! Владимир Рудольфович, ваш прогноз, когда Россия, Украина и Беларусь станут единым союзным государством?», – спросил он.

Соловьев ответил, что при наличии политической воли этот процесс может занять 3-5 лет, и к союзу трех славянских стран «еще подтянутся».

«Вы наверняка помните, что именно на крымской земле когда-то такой союз был оформлен в начале 2000-х. И что из этого получилось…», – грустно заметил Гигин.