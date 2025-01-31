«Преемник Путина может быть гораздо хуже для Запада» – американский офицер

Вадим Москаленко.  
31.01.2025 21:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Если с российским президентом что-то случится, его место может занять куда более опасный для стран Запада человек.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если с российским президентом что-то случится, его место может занять куда более опасный для...

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«На днях Такер Карлсон заявил о том, что администрация Байдена размышляла и предпринимала какие-то попытки для того, чтобы физически устранить Путина. Когда вы услышали это заявление? И какова цель этого заявления?», – спросил ведущий.

«Вообще-то это против закона США – убивать главу другого государства, даже диктатора… Если это когда-нибудь выплывет и будет какая-то документация и доказательство, что мы такое планировали, то многие люди сядут в тюрьму за это, потому что это грубейшее нарушение закона.

Ну и потом, если даже мы избавимся от Путина, мы не уверены, что кто-то хуже не придет. Потому что частенько такое бывает. Даже Куба: избавились от Батиста, пришел Кастро – не лучше. Избавились от Николая Второго, кровавого, пришел Ленин и Сталин, что, лучше стало?», – сказал Табах.

«Таких примеров очень-очень много, что когда ты избавляешься от какого-то тирана, это не значит, что придет кто-то лучше. Гитлера могли убить несколько раз, но потом решили, что нет, все-таки лучше, потому что он уже начал разваливать страну изнутри, немцы уже перестали ему верить.

Поэтому в России то же самое. Хотя, всякое может быть», – добавил натовец.

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