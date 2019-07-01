Преемник Турчинова поставил крест на мечте Парубия

01.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сейчас нет необходимости вводить визовый режим с Россией, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в интервью изданию “Левый берег” заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

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“Я не вижу сейчас такой необходимости. Что это даст?”, — ответил Данилюк на вопрос журналиста.

Напомним, о необходимости введения визового режима с РФ неоднократно заявлял спикер нынешней ВР Андрей Парубий, который грозился вынести этот вопрос на голосование депутатов. По его словам, введение биометрического контроля для иностранцев на границе “не снимает актуальность внедрения полноценных виз для граждан Российской Федерации. Я и дальше буду держать этот вопрос на контроле, и дальше буду искать сторонников такого решения”, – заявлял Парубий, который сегодня рискует остаться за пределами парламента, поскольку список партии “Европейская солидарность” в котором он состоит, находится в зоне риска непреодоления проходного барьера.

Также Порошенко и предыдущий секретарь СНБО Александр Турчинов неоднократно муссировали этот вопрос в пропагандистских целях.

Как сообщал ПолитНавигатор, ранее сегодня глава офиса президента Украины Андрей Богдан высказался за поиск компромисса по языковому вопросу и возможность придания русскому языку официального статуса в Луганской и Донецкой областях. Богдан не исключил проведения референдума по языку.