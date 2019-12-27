Преемник Вятровича назвал Бандеру «героем навсегда» и объявил войну «ложным» красным звёздам

27.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

Степан Бандера и его подельники, воевавшие на стороне фашисткой Германии против «советского оккупанта», для жителей Западной Украины навсегда останутся национальными героями.

Об этом в эфире телеканала «Исландия» заявил новый глава «Украинского института национальной памяти» Антон Дробович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 1939 году большевики – это оккупанты. Они приходили, убивали интеллигенцию – людей, которые были готовы защищать с оружием в руках Украину, которые ещё с начала столетия мечтали об Украине.

Всех людей, которые с оккупированной большевиками Западной Украины, встали потом на сторону немцев – их нельзя считать коллаборантами. Если кто-то совершил военное преступление – он военный преступник. Но нельзя быть коллаборантом, если ты борешься против другого оккупанта.

То есть это просто нарушение логики. Советская пропаганда рассказывала: «Вот, западноукраинские коллаборационисты» – это вообще полная ерунда.

Какие директивы ни принимай, на Западной Украине всё равно будут чтить Бандеру. Потому что это стало частью этноса общества, часть памяти, которая намертво сплелась с идентичностью», – утверждает пропагандист.

Также Дробович восхитился успешностью работы своего предшественника, бывшего главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича и провозгласил продолжение курса декоммунизации.

«Для многих людей красные пятиконечные звёзды были нормой, которая была частью жизни, и они были частью страны, которая довольно успешно лгала. И это то, чем тоже надо заниматься в рамках декоммунизации. И, более того, мне кажется, что это, вообще, – самое главное.

Самое большое достижение предыдущей команды – это пакет законов по декоммунизации. Это очень опасная вещь для России, потому что, если у нас получится декоммунизация, это будет такой пример для России…

Я не склонен сразу критиковать достижения Института нацпамяти. У меня было такое искушение, но, когда я почитал материалы, у меня она пропала. В целом, с точки зрения того, что сделал институт, Владимир Вятрович сделал очень хорошую работу», – резюмировал русофоб.