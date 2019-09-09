09.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Молдова, Украина
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Преемника Климкина зовут в Кишинев

Министр иностранных дел и европейских вопросов Молдовы Нику Попеску пригласил в Кишинев украинского коллегу Вадима Пристайко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сказал на совместном брифинге с главой МИД Украины в Киеве, сообщает сайт украинского МИД,

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“В ближайшие недели и месяцы мы ожидаем усиления наших политических отношений с большем количеством визитов в Киев и в Кишинев. В этом контексте я пригласил министра Пристайко с визитом в Кишинев. И я готов приезжать в Киев, насколько в этом будет необходимость, для того чтобы мы могли ускорить наше сотрудничество”, — сказал молдавский министр.

Ранее сегодня по информации МИД Украины Украина и Молдова обсудили сотрудничество по урегулированию приднестровского конфликта.

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