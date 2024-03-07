«Преемнику Нуланд не завидую, как и Сырскому» – болгарский политолог

Курировавшая Украину бывшая замгоссекретаря США Виктория Нуланд вовремя «соскочила», подав в отставку. Её преемника либо назначили насильно, либо он согласился сам из-за полного отсутствия каких-либо иных перспектив.

Об этом на канале «Вышка» заявил болгарский политолог Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, один из мотивов, что она подала в отставку сейчас, а не к концу года, когда будут более или менее понятны результаты выборов, она хочет вовремя соскочить с того момента, когда Трамп придёт не просто поднимать и класть свои длинные ноги на стол в Овальном кабинете. Но и, наверное, расправиться, причём, без наркоза и обезболивающих, с той частью команды Байдена, которая обеспечила ему достаточно «нескучную» форму жизни, наполненную острыми неприятными ощущениями. Момент мести и личной расправы абсолютно нельзя исключать, особенно когда вам говорят: «ничего личного – это только бизнес». Либо, помимо этого мотива, она видит, что линия поведения государства США по вопросу, который она курировала и занималась, практически исчерпан, публично объявлен с ноября-декабря прошлого года, это уже более чем очевидно», – сказал Пасков.

В то же время, по его словам, смена Нуланд на американского дипломата Джона Басса (на фото) свидетельствует о том, что грядут большие перемены не только на Украине, но и во многих других точках влияния Вашингтона. Учитывая послужной список Басса, США готовятся к «деамериканизации».

«Я не позавидую этому человеку ровно так же, как не завидую Сырскому, который принял эту должность у Залужного. Потому что киевский истеблишмент является полем боя между американской и британской командой. Это человек, либо которого поставили, не спросив, хочешь ли ты этим заниматься, либо у него мало каких других вариантов, и это просто последняя попытка вырваться в какой-то карьерный рост. Хотя, после этих двух провалов (Грузия, Турция – ред. И ещё Афганистан – ред.) – его ставят туда. Заметьте – не послом, даже не важно где, в Кыргызстане или Сьерра-Леоне куда-нибудь, а туда. Ну, на мой взгляд, совершенно очевидно, что до конца этого года от американской внешней политики можно ожидать то, что мы наблюдаем уже почти полтора года, а то и больше – а именно деамериканизация. Америка проводит деамериканизацию по внешнему военному, силовому контуру власти, и эта деамериканизация затрагивает абсолютно все главные старые важные, значимые места», – заключил политолог.