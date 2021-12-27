Преемнику подложили бревно. В Белоруссии опубликовали проект новой Конституции

В Белоруссии наконец-то опубликовали проект новой Конституции, которую планируется утвердить на референдуме в конце февраля.

После многочисленных доработок и «дошлифовок» белорусский конституционный долгострой предъявлен обществу, и реформа государственного устройства Белоруссии подошла к своему решающему этапу. Документ получился неоднозначным. В этой статье я постараюсь тезисно изложить первые основные впечатления после его прочтения.

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1. Ясности относительно перспектив транзита власти и политического будущего Лукашенко стало ненамного больше. Александр Григорьевич «обнулился» и теоретически вполне может оставаться президентом до 2035 года, когда ему исполнится 81 год, а потом остаток дней провести в кресле члена ВНС и пожизненного сенатора, обладающего неприкосновенностью.

При этом его честь и достоинство по-прежнему будет охраняться законом, и за оскорбление уже бывшего президента можно будет, как и сейчас, загреметь в тюрьму. Статус экс-президента будет определяться отдельным законом. То есть, как минимум, положение этакого белорусского «елбасы» Александр Григорьевич себе уже обеспечил. Однако наиболее вероятно, что, отработав текущий срок, он переместится на должность Председателя Всебелорусского народного собрания. Уж очень неуютно ему будет находиться на президентском посту при сильно упрощенной процедуре импичмента, отданной в распоряжение ВНС.

2. Всебелорусское народное собрание, несмотря на основы конституционного строя и статью 6 проекта Конституции, закрепляющую разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, получило официальный конституционный статус «высшего представительного органа народовластия», таким образом, став увесистым дрыном, лежащим поперек всех трех ветвей. Про народовластие – громко сказано. Порядок формирования Всебелорусского собрания в проекте Конституции подробно не прописан, однако того, что написано, достаточно, чтобы понять – там будут заседать назначенцы от номенклатуры.

3. Белоруссия остается президентской республикой, однако президентские полномочия, тем не менее, заметно урезаны. Так, президент утрачивает право издавать декреты, имеющие силу закона, а назначение премьера и некоторых других высших чиновников будет осуществляться после предварительного согласования в нижней палате парламента, а не утверждаться парламентом постфактум, как сейчас.

4. Двоевластие, необходимость избежать которого была одной из озвученных причин затягивания разработки проекта Конституции, в опубликованном документе не исключено. Вполне можно себе представить ситуацию, в которой будущий президент окажется реформатором и вступит в конфликт с лукашенковскими назначенцами из ВНС.

В руках ВНС – мощная дубина импичмента, а президент имеет мандат народного доверия, контроль над силовиками и региональным руководством. Право назначать и снимать с должности губернаторов и председателей исполкомов у него по новой Конституции сохраняется. Серьезный политический кризис в этом случае обеспечен, и кто в нем возьмет верх – не очевидно.

5. Президентом стать будет сложнее. Возрастной ценз увеличен с 35 до 40 лет, добавлен двадцатилетний ценз оседлости, а также положение о том, что кандидатом может стать лишь гражданин, не имеющий и не имевший ранее гражданства либо вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества. В общем, обладатели популярной в Белоруссии «Карты поляка» идут лесом.

К сожалению, не отменено дискриминационное положение о том, что баллотироваться могут лишь граждане РБ по рождению. Многочисленные белорусы, рожденные в других республиках Советского Союза по-прежнему лишены активного избирательного права на президентских выборах, даже если прожили в Белоруссии всю жизнь, а на момент рождения родители были в командировке. Такое копирование норм американского законодательства совершенно неуместно для Белоруссии, еще 30 лет назад бывшей частью единого огромного государства.

6. В Белоруссии не будет никаких выборов еще более двух лет. Ближайший единый день выборов, на которых будет избран новый состав парламента и местные советы состоится в последнее воскресенье февраля 2024 года. До этого времени Лукашенко явно рассчитывает стабилизировать ситуацию, окончательно задушив оппозицию.

7. Статья 32 проекта Конституции закрепляет брак, как союз женщины и мужчины, и это можно было бы назвать победой здорового консерватизма, если бы в следующем абзаце не было написано, что женщина и мужчина по достижении брачного возраста имеют право на добровольной основе вступить в брак и создать семью. Зачем было два раза повторять одно и то же – загадка.

Гораздо важнее в новой редакции этой статьи прописанная обязанность родителей готовить своих детей к общественно полезному труду, прививать культуру и уважение к законам, историческим и национальным традициям Белоруссии. Может, звучит это и неплохо, но что-то мне подсказывает, что эти строки могут послужить основанием для изъятия детей из семей неблагонадежных граждан за невыполнение родительских обязанностей.

8. Гарантированное в действующей редакции Конституции право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения, теперь дополнено оговоркой «в порядке, установленном законом», а также введена обязанность белорусских граждан «принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья». Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что гарантированной всем государственной бесплатной медицины в Белоруссии скоро не станет. Государство становится все менее социальным.