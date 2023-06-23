Прекращение огня будет через полгода боевых действий – Фесенко

Вадим Москаленко .  
23.06.2023 20:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Остановка боевых действий на любой возможной линии соприкосновения будет критически расценена как на Украине, так и в России.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Остановка боевых действий на любой возможной линии соприкосновения будет критически расценена как на Украине,...

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«Для них принципиально важно сохранить под контролем, как минимум, сухопутный коридор в Крым, то есть побережье Азовского моря. Это важно для контроля над Азовским морем, они хотят его сохранить как внутреннее море, и естественно это важно стратегически для запасного пути логистики в Крым и с точки зрения оборонных целей тоже. Это интерес России, а у Украины интерес противоположный.

Поэтому договориться будет очень сложно даже просто о прекращении огня. А прежде чем начнут договариваться о прекращении огня, должно пройти не менее полугода, а может и больше, после активных боевых действий, прежде чем обе стороны придут к выводу, что не удастся изменить ситуацию в свою сторону, надо договариваться», – отметил он.

«А договариваться будет тяжело, потому что и той, и другой стороне придётся соглашаться на варианты, которые не в полной мере их устраивают, и так или иначе будут вызывать критику.

Любой вариант – даже прекращения огня, в том числе и заморозки конфликта на той или иной линии разделения, вызовет критику как в Украине, так и в России», – заключил Фесенко.

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