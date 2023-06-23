Прекращение огня будет через полгода боевых действий – Фесенко

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Остановка боевых действий на любой возможной линии соприкосновения будет критически расценена как на Украине, так и в России.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для них принципиально важно сохранить под контролем, как минимум, сухопутный коридор в Крым, то есть побережье Азовского моря. Это важно для контроля над Азовским морем, они хотят его сохранить как внутреннее море, и естественно это важно стратегически для запасного пути логистики в Крым и с точки зрения оборонных целей тоже. Это интерес России, а у Украины интерес противоположный. Поэтому договориться будет очень сложно даже просто о прекращении огня. А прежде чем начнут договариваться о прекращении огня, должно пройти не менее полугода, а может и больше, после активных боевых действий, прежде чем обе стороны придут к выводу, что не удастся изменить ситуацию в свою сторону, надо договариваться», – отметил он.

«А договариваться будет тяжело, потому что и той, и другой стороне придётся соглашаться на варианты, которые не в полной мере их устраивают, и так или иначе будут вызывать критику. Любой вариант – даже прекращения огня, в том числе и заморозки конфликта на той или иной линии разделения, вызовет критику как в Украине, так и в России», – заключил Фесенко.