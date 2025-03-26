Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

The Times считает, что соглашение о прекращении огня в Черном море станет победой Владимира Путина.

«Первое соглашение о прекращении огня с тех пор, как три года назад Россия ввела танки на Украину, окажет ограниченное влияние на ход конфликта и, похоже, вознаградит Москву, не добившись для Киева каких-либо заметных уступок. Также представляется, что Россия выиграет гораздо больше, чем Украина, от прекращения огня на море и возможного запрета на удары по энергетическим объектам, – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Белый дом заявил, что вчерашнее соглашение «исключит применение силы» в Черном море и обеспечит безопасность судоходства.

Впрочем, в редакции The Times не согласны с такой оценкой и пишут, что «в действительности Черное море не было местом значительных сражений с 2023 года, когда российский флот был вынужден отступить из Крыма после серии разрушительных украинских ударов, включая потопление флагманского крейсера «Москва».

Издание напоминает, что после вывода Черноморского флота РФ из западной части Черного моря, Украина уже возобновила экспорт зерна, так что перемирие на море, похоже, пойдет на пользу российским кораблям.

«Украина довольно успешно обеспечивает безопасность своего [Черноморского] зернового коридора. В то же время Россия постоянно атакует порты Одессы и Николаева, и об этом ничего не сказано в соглашении. Никаких ограничений [на удары] на Россию не наложено», — приводит издание запись в Telegram советника президента Украины Сергей Лещенко.

Он также обвинил Белый дом в том, что тот не смог добиться от России «каких-либо уступок» в обмен на помощь в возобновлении экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.

«Вторая часть сделки — потенциальное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру — по крайней мере избавит украинцев от отключений электричества. В то время как энергосистема и население Украины годами страдают от российских ударов, ее военные также совершают впечатляющие атаки на российские нефтяные объекты, нанося ущерб способности Москвы финансировать свою военную машину. Прекращение таких атак станет стимулом для Кремля, который стремится закрепить свое преимущество на поле боя», – указывает The Times.

Отмечается, что в обмен на прекращение огня в Черном море Москва потребовала снять санкции с Россельхозбанка, главного российского банка для сельскохозяйственных операций, а также других финансовых учреждений, участвующих в торговле продовольствием и удобрениями. Она также заявила, что они должны быть вновь подключены к SWIFT.

Издание напоминает, что Россельхозбанк был отключен от SWIFT Евросоюзом в 2022 году. Однако позже ЕС предложил план, согласно которому банк может создать дочернюю компанию, которая будет заниматься платежами, связанными с экспортом зерна, через SWIFT.

Вариант этой сделки был официально предложен России в 2023 году Организацией Объединенных Наций, но был встречен в Москве скептически и так и не был реализован.

«Время сейчас на нашей стороне, и мы постараемся использовать его по максимуму», — приводит издание слова неназванного российского дипломата изданию-иноагенту The Moscow Times.