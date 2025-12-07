Прекращение огня на Украине – отход от традиционных американских ценностей! – Клинтон подала голос
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала новую стратегию нацбезопасности, которую опубликовал Белый дом, за отказ от союза с мультикультурной Европой.
Об этом она заявила на форум в Дохе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В стратегии сказано, что США отходят от тех союзов, которые были отличительной чертой нашей внешней политики и нашей реальной силы в оказании влияния на события в мире. Вы увидите там резкое осуждение Европы и ее открытости, состава ее населения.
На мой взгляд, это ненужное разделение со странами, с которыми у нас много общего и которые необходимы для нашей безопасности», – вещала Клинтон.
Она обвинила президента США Дональда Трампа в «отходе от американских ценностей».
«Например, поддержка вторжения России в Украину, выражающаяся в том, что Путин очень редко критикуется за жестокую войну, а затем попытки заставить украинцев согласиться на прекращение огня и мирное соглашение, которое по любым объективным меркам сделало бы их уязвимыми для дальнейших действий России», – выразила недовольство Клинтон.
Она считает, что США «должны помочь Украине героически защищать себя».
