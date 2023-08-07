Прекращение огня станет позорным поражением России – Мирзаян

Вадим Москаленко .  
07.08.2023 23:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Восток, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Проведение мирных переговоров или заморозка конфликта в зоне СВО невозможны до тех пор, пока Россия не вернёт все оккупированные территории.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проведение мирных переговоров или заморозка конфликта в зоне СВО невозможны до тех пор, пока...

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«Мирные переговоры сейчас невозможны по понятным причинам – для них нет ни оснований, ни достаточного уровня доверия, ни гарантов. Ни понимания сторон, что они могут достигнуть победы другим способом.

А что касается прекращения огня – это вполне реалистично. Это то, что Запад будет пытаться продвигать в отношении нас, сделать очередные Минские соглашения», – предупредил Мирзаян.

Он подчеркнул, что сейчас все страны будут пытаться навязать Москве свой мирный план.

«И все сейчас будут носиться с этим прекращением огня – турки, китайцы, саудиты. И нам нужно все эти предложения отклонять, потому что прекращение огня – это наше поражение. Заморозка конфликта, когда часть РФ находится под оккупацией противника – это очень серьёзное имиджевое поражение. Нас после этого уважать никто не будет», – добавил эксперт.

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