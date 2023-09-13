«Прекращение поставок российского газа приведёт к исчезновению Приднестровья» – румынский политолог

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Если Россия прекратит поставки газа в Приднестровье, выработка электроэнергии на Кучурганской (Молдавской) ГРЭС станет якобы невыгодной, и непризнанная республика потеряет важный источник бюджетного дохода.

Такую мысль в статье, опубликованной на антироссийском портале Deschide.md., высказал румынский эксперт-международник Юлиан Кифу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если поставки газа из России будут прекращены, нынешняя модель выживания сепаратистского региона исчезнет. Газ придётся покупать на западных рынках, по гораздо более высокой цене, и за него нужно платить, возможно, заранее. Этот факт делает электроэнергию, производимую в Кучургане, уже неконкурентоспособной», – считает Кифу.

В этом случае, по его оценке, Приднестровье остается без важнейшего бюджетного источника, который и без того был неустойчивым в условиях рыночной экономики и честной конкуренции.

«Таким образом, Республике Молдова придётся предоставлять базовые услуги населению и строить функциональную интегрированную экономическую модель», – утверждает автор.

По его мнению, процесс «реинтеграции» сохраняет опасность «приднестровизации» Молдовы, что, в свою очередь, способно негативно повлиять на процесс переговоров по евроинтеграции страны.

«Дополнительные трудности для «реинтеграции» создаёт «отсутствие контролируемого правового пространства на левом берегу Днестра, «периодическое нарушение прав человека, наличие важных криминальных группировок, доминирование экономического треста «Шериф» над всей деловой и политической деятельностью», – вещал Кифу.

Он считает, что процесс «реинтеграции» невозможно осуществить в одночасье:

«Необходим переходный период, скажем, в 10 лет, в течение которого безопасность и общественный порядок должны взять на себя Кишинев в первые 6 месяцев. Формула разоружения, демобилизации и реинтеграции тех, кто включен в параллельную систему в сепаратистском регионе, должна быть дополнена выводом российских войск и вооружений, а также реформой сектора безопасности на обоих берегах Днестра», – развивает свой сценарий румынский политолог.

Впрочем, по его оценке, осуществление этого процесса возможно только в случае победы Украины в войне с Россией. В ином случае, который Юлиан Кифу считает «менее вероятным», Россия достигнет устья Дуная, захватит Республику Молдова, свергнув законно избранное правительство, и решит конфликт по-своему, реинтегрируя всё пространство в Русский мир.