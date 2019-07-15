Прекращение транзита газа по украинской ГТС неминуемо вызовет техногенную катастрофу

15.07.2019, Киев, Игорь Петров

Украинская ГТС создавалась в расчете на большие объемы транзита и его прекращение сделает невозможным подачу газа в ряд регионов Украины. В этом случае никак не поможет и полная закачка газа в ПГХ.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экс-министр экономки Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поскольку через территорию Украины идет транзит газа, причем в больших объемах, Украина всегда этой возможностью пользовалась.

Мы покупали газ и использовали его из транзитных газопроводов. Если прекратится транзит, мы не сможем поддерживать необходимое давление в газопроводах, даже если мы будем покупать дополнительно эти 10,5 млрд куб.м.

Эти 10,5 млрд куб.м. – то, чего нам сейчас не хватает, что мы закупаем по импорту. Для того, чтобы ГТС работала, нужно чтобы проходило 45 млрд куб.м.

С 10 млрд куб.м. система работать не будет – трубы большого диаметра. А это значит, что целые регионы Украины вообще потеряют доступ к газу. Придется отключать предприятия, города, чтобы поддерживать давление.

Это будет действительно техногенная катастрофа», – заключил Суслов.