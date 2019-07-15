15.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Прекращение транзита газа по украинской ГТС неминуемо вызовет техногенную катастрофу

Украинская ГТС создавалась в расчете на большие объемы транзита и его прекращение сделает невозможным подачу газа в ряд регионов Украины. В этом случае никак не поможет и полная закачка газа в ПГХ.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экс-министр экономки Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Поскольку через территорию Украины идет транзит газа, причем в больших объемах, Украина всегда этой возможностью пользовалась.

Мы покупали газ и использовали его из транзитных газопроводов. Если прекратится транзит, мы не сможем поддерживать необходимое давление в газопроводах, даже если мы будем покупать дополнительно эти 10,5 млрд куб.м.

Эти 10,5 млрд куб.м. – то, чего нам сейчас не хватает, что мы закупаем по импорту. Для того, чтобы ГТС работала, нужно чтобы проходило 45 млрд куб.м.

С 10 млрд куб.м. система работать не будет – трубы большого диаметра. А это значит, что целые регионы Украины вообще потеряют доступ к газу. Придется отключать предприятия, города, чтобы поддерживать давление.

Это будет действительно техногенная катастрофа», – заключил Суслов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть