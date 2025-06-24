Действия России в ходе СВО не зависят от продолжения либо прекращения боевых действий между Ираном и Израилем.

Об этом на XI Международном форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел Росси и Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представитель китайских СМИ отметил, что сейчас виден потенциал прекращения конфликта между Израилем и Ираном, поинтересовавшись, как это отразиться на ситуации вокруг Украины, учитывая вовлеченность США в оба конфликта.

«Вы знаете, есть такая точка зрения, что дай бог, чтобы на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном как можно дольше это продолжалось. У них будет больше голова болеть на эту тему. И разочарование Трампа в Зеленском будет только углубляться.

Но для нас это не имеет никакого особого значения. Да, если страны, которые поддерживают нацистский режим, будут эту поддержку ослаблять, а еще лучше прекращать, мы это воспримем как осознание реальности, в том числе сущности этого режима и самое главное – реальной ситуации на поле боя», – сказал Лавров.