Прекращение войны на Ближнем Востоке не изменит ситуацию на Украине – Лавров

Максим Столяров.  
24.06.2025 15:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 298
 
Ближний Восток, Война, Дзен, Политика, США, Украина


Действия России в ходе СВО не зависят от продолжения либо прекращения боевых действий между Ираном и Израилем.

Об этом на XI Международном форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел Росси и Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Действия России в ходе СВО не зависят от продолжения либо прекращения боевых действий между...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Представитель китайских СМИ отметил, что сейчас виден потенциал прекращения конфликта между Израилем и Ираном, поинтересовавшись, как это отразиться на ситуации вокруг Украины, учитывая вовлеченность США в оба конфликта.

«Вы знаете, есть такая точка зрения, что дай бог, чтобы на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном как можно дольше это продолжалось. У них будет больше голова болеть на эту тему. И разочарование Трампа в Зеленском будет только углубляться.

Но для нас это не имеет никакого особого значения. Да, если страны, которые поддерживают нацистский режим, будут эту поддержку ослаблять, а еще лучше прекращать, мы это воспримем как осознание реальности, в том числе сущности этого режима и самое главное – реальной ситуации на поле боя», – сказал Лавров.

«Если же такого понимания не произойдет, то все остальное не важно. Потому что просто уповать на то, что вот сейчас они завязнут на Ближнем Востоке и нам будет легче – не зависят наше действие от такого рода построений и умозаключений», – подытожил глава МИД.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить