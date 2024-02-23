Прекращение «зерновой сделки» избавило российских производителей от миллиардных убытков

Елена Острякова.  
23.02.2024 19:25
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Зерно, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Россия потеряла на реализации «зерновой сделки» 1,2 млрд долларов.

Об этом на брифинге в Москве заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия потеряла на реализации «зерновой сделки» 1,2 млрд долларов. Об этом на брифинге в...

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«От ее прекращения у нас только уменьшился ущерб. В ходе реализации этой сделки ущерб доходил до 80 долларов с каждой тонны отгружаемой продукции. В среднем дисконт формировался на уровне 30-40 долларов за тонну. После прекращения зерновой сделки он колеблется вокруг 10-15 долларов за тонну. То есть мы меньшие деньги теряем при наших отгрузках. И это, безусловно позитивное явление», – сказал Злочевский.

По его словам, никаких рисков для бедных стран Африки отказ от «зерновой сделки» не сформировал, они только выиграли: цены после отмены «зерновой сделки» существенно упали.

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