Прекращение «зерновой сделки» избавило российских производителей от миллиардных убытков

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Россия потеряла на реализации «зерновой сделки» 1,2 млрд долларов.

Об этом на брифинге в Москве заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От ее прекращения у нас только уменьшился ущерб. В ходе реализации этой сделки ущерб доходил до 80 долларов с каждой тонны отгружаемой продукции. В среднем дисконт формировался на уровне 30-40 долларов за тонну. После прекращения зерновой сделки он колеблется вокруг 10-15 долларов за тонну. То есть мы меньшие деньги теряем при наших отгрузках. И это, безусловно позитивное явление», – сказал Злочевский.

По его словам, никаких рисков для бедных стран Африки отказ от «зерновой сделки» не сформировал, они только выиграли: цены после отмены «зерновой сделки» существенно упали.