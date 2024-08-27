«Прекрасная идея! Работаем» – Зеленский об «иностранном легионе» пилотов F-16

Вадим Москаленко.  
27.08.2024 20:51
  (Мск) , Киев
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Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Витающая в СМИ последнее время идея создания «иностранного легиона» пилотов-истребителей F-16 из русофобствующих ветеранов-добровольцев уже успешно обсуждается с американскими конгрессменами.

Об этом в ходе форума «Украина 2024. Независимость» заявил украинский президент с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Витающая в СМИ последнее время идея создания «иностранного легиона» пилотов-истребителей F-16 из русофобствующих ветеранов-добровольцев...

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«Что касается добровольческого воздушного флота F-16 – я считаю, это прекрасная идея. Конечно, мы поднимали её с партнёрами, и здесь конгрессмены с нами на одной стороне. Конечно, это решение США. Исключительно их. Будем продолжать над этим работать.

Есть желание, например, было с Данией, Нидерландами, с Норвегией, Бельгией. Вот четыре страны, с которыми мы договорились о поставках F-16. Разное количество самолётов и разное время», – уверял он.

«Но разрешение даёт США, даже если это самолёты этих стран. Согласно их договорённостям, контрактам, законам, разрешение дают США. Точно так же и с этим вопросом», – сказал Зеленский.

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