«Прекрасная маркиза» Синегубов снова отговаривает харьковчан от эвакуации

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

23 июня два харьковских областных чиновника сделали прямо противоположные заявления.

Так, Галина Минаева, мэр Чугуева (24 км от Харькова), призвала земляков по возможности покинуть город.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Таких обстрелов у нас не было с начала войны. У людей не выдерживают нервы… Это действительно ужас, все что сейчас происходит здесь. Решение об эвакуации сегодня каждый должен принимать сам. Но если у кого-то есть возможность побыть в тихом и безопасном месте, особенно с детьми – я бы поехала, на их месте. Чтобы сохранить жизнь и здоровье наших детей… Поэтому я настойчиво прошу, у кого есть возможность переждать эти ужасные дни в другом месте, сделайте это», — сказала Минаева.

Обстановка в областном центре по сути, такая же, как в Чугуеве. С той только разницей, что Харьков гораздо больше, поэтому информацию об обстрелах в одном из районов жители других получают с запозданием, а если пользуются официальными украинскими источниками, то в искаженном виде.

Но глава военно-гражданской администрации области Синегубов оценивает ситуацию совершенно иначе, чем Минаева.

«Что касается эвакуации, то сейчас такой необходимости нет, военная обстановка тяжёлая, но полностью контролируемая. Наши ВСУ удерживают свои позиции на севере, на восточном направлении и на Изюмском. Поэтому говорить о том, что городу Харькову нужна эвакуация, не приходится. Это абсолютно преждевременно и необоснованно», – утешил глава администрации.

Но предупредил, что находиться на улицах города опасно. Ведь, по его же данным, «оккупанты» обстреливают Харьков не только высокоточными ракетами, но «достают до окраин из РСЗО и ствольной артиллерии».

Строго говоря, пока о штурме города речь не идёт, ВС РФ для достижения своих целей хватило бы и ракет.

Как утверждает военный эксперт Алексей Леонков, Киеву не стоит рассчитывать на то, что российской армии нечем будет уничтожать военную, транспортную и промышленную инфраструктуру Украины.

«Что-что, а ракеты у нас не закончатся никогда», — заявил эксперт.

Ракеты, в подтверждение этих слов, прилетают в Харьков каждый вечер. А вот «ответку» отправляют действительно из гаубиц и РСЗО. Причём прямо из городских кварталов, в том числе из центра. Очевидно, что позиции россиян ближе, чем уверяют Синегубов и МО Украины. Впрочем, укровоякам ничего не стоит развернуть орудие и бить по городу, как уже неоднократно бывало.

Но этого, главного, фактора риска гяуляйтер по понятным причинам не учитывает и не озвучивает.

Отметим, что Синегубов в силу своей должности не может не знать о подготовке в Харькове кровавой провокации.

Минобороны РФ 23 июня предупредило, что националисты планируют взорвать детскую больницу в Харькове, чтобы потом обвинить в этом российскую армию.

«Боевики националистического батальона «Кракен» и 113-ой бригады территориальной обороны под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города. При этом, здание больницы заминировано и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове. Для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов город уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств», – заявил представитель ведомства.

С началом… То есть в МО РФ подтверждают, что артобстрелы последних дней опять-таки дело рук нацистов.

Речь в сообщении, уточняют некоторые телеграмм-каналы, идёт о больнице, которая находится на улице Клочковской. В таком случае единственный вариант – областная детская клиническая больница на перекрестке с проспектом Победы.

По другим данным, ️артиллерия ВС РФ действительно наносит удары – но не по Харькову, а по укрепрайонам ВСУ в Чугуеве и Золочеве. К сожалению, как сообщают местные жители, помимо укрепрайонов ВСУ оборудуют позиции и ставят технику непосредственно в жилой застройке, подвергая смертельной опасности гражданских. Так же, как делают это в Донбассе.

Что же касается Харькова, угроза попасть под обстрел давно пугает горожан меньше, чем угроза голода. Для многих она уже стала реальностью. Это, наконец, признал даже мэр города Терехов.

«Конечно, огромный вопрос сегодня заключается в том, что у людей нет денег на покупки… Очень многие предприятия города закрыты, из-за того, что идут обстрелы, и предприниматели и производственники просто боятся открывать эти предприятия», – посетовал мэр в эфире национального телемарафона.

Что ж, возможно, мэру было бы полезно ознакомиться с опытом запуска экономики в Херсоне или Мелитополе…

А пока немногие (один из пятидесяти, не более) харьковчане, которым удалось вернуться на работу, как огня боятся того, что городские власти снова остановят транспорт. Частично это уже случилось. Салтовская ветка подземки работает только до станции «Академика Барабашова». Многострадальная Салтовка снова осталась без метро.