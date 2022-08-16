«Прекрасная новость» – Гордон порадовался взрывам в Крыму

Новости Украины

Объявленный в розыск МВД России украинский пропагандист Дмитрий Гордон обрадовался диверсиями на военных объектах в Крыму.

Об этом он заявил в эфире своего видеоблога, общаясь с женой Алесей Бацман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гордон назвал произошедшее «прекрасной новостью».

«Загорелась не база, загорелись пердаки, и горят, и уже и дымят. Та знаешь, конечно, какое прекрасное утро, когда ты просыпаешься и видишь среди новостей свежих видео, как взрываются склады в Крыму, как они красиво детонируют, снаряды, как это все горит. Потрясающая картинка. Я думаю, что Россия до конца не понимает еще, во что она вляпалась, я думаю, что впереди у них немало потрясений», – паясничал Гордон.

Пропагандист также разразился угрозами в адрес россиян, проживающих в Крыму, и призвал их покинуть полуостров.

«Вся эта шушера российская, которая приехала на постоянное место жительства в украинский Крым, не спросив разрешения украинских властей, в течение этих восьми с лишним лет, они должны собирать свои манатки и бежать оттуда, потому что туда войдут Вооруженные силы Украины, потому что Крым – это Украина, и они не спрашивали наши власти, можно ли им туда приезжать, и приезжали, минуя нашу границу и нашу таможню. Поэтому самое время, я искренне говорю, – я сейчас обращаюсь ко всем крымчанам, которые не являются крымчанами, а которые приехали из России на нашу территорию, – собирайте свои манатки и дуйте оттуда, пока вас не снесло взрывной волной от разрушенных, разбитых складов с вооружениями, подводных лодок и прочей рухляди Черноморского флота Российской Федерации… – «А вы сказали, Крымского моста не будет, а он стоит». Я говорю: «Подождите, скоро не будет стоять, причем, у всех у вас не будет стоять», – болтал Гордон.