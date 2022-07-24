«Прекрасная Россия будущего» с власовским душком

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

С 22 по 24 июля 2022 года в Праге проходит второй «Форум свободных народов России». Его площадкой был выбран «Hotel Golf», куда, как уверяли организаторы, «приглашаются все желающие». Заявленная цель форума – стать «площадкой для объединения новых политических лидеров, участников региональных и национальных движений, гражданских активистов, экспертного сообщества и всех, кому очевидна необходимость решительной деимпериализации Российской Федерации».

«Участники форума обсудят подходы к созданию переходных администраций и правительств пост-путинских независимых государств России, минимизацию рисков неконтролируемого коллапса по ключевым секторам (в том числе демилитаризацию с полным отказом от ядерного арсенала), а также формирование новой архитектуры коллективной безопасности в Европе и добрососедского существования новых независимых республик России и сопредельных государств».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«В отличие от известных «лидеров российской оппозиции», которые мечтают лишь о смене «плохого» кремлевского царя на «хорошего», но хотят сохранить прежний москвоцентризм, мы – сторонники радикальной реконструкции и структурной трансформации России в пользу её многочисленных народов и регионов. Пока сохраняется единая Россия, она будет неизбежно превращаться в агрессивную империю, какой бы «либерал» ни пришел к власти», – говорится в пресс-релизе «мероприятия».

Если попросту, то «Россия будущего», по идее организаторов сходки, в обязательном порядке должна быть разделена на десятки небольших «свободных государств коренных народов и регионов», а иначе, мол, ничего хорошего от «этой страны» ждать не стоит.

В форуме по распилу России на удельные княжества принимают участия национал-предатели, записные украинские «деколонизаторы и десоветизаторы», европейские культуртрегеры и прочие деятели, мечтающие исполнить дикие пляски вокруг горящего русского дома.

Среди спикеров – хорошо известные читателям ПН сбежавший на Украину предатель -экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, отказавшийся в 2014 году поддержать воссоединение Крыма с Россией. Также экс-глава МИД Украины порошенковец Павел Климкин. Бывший депутат Верховной рады сексот СБУ Сергей Высоцкий и т.п.

Примечательно, что главным символом сборища по расчленению России выбран очередной власовский новодел – бело-сине-белая тряпка, полученная в результате обесцвечивания красной полосы российского триколора, якобы символизирующей «имперскую сущность» государства.

Планы у собравшихся самые что ни есть гитлеровские и наполеоновские.

Согласно идее «деколонизации» России, на территории 1/6 части суши должны появиться не только «незалежные» национальные окраины из числа бывших автономных республик и областей. Вивисекции должно подвергнуться историческое ядро России, колыбель русского народа.

Кучка злобных попугаев уже квохчет над картой, где проведены границы «новых суверенных государств» с режущими слух названиями: Смоленд – «самостийный» огрызок на месте Смоленской области, Ингрия – вырванная с мясом из тела России Ленинградская область вместе с Санкт-Петербургом, Балтийская республика (Калининградская область), Соединённые Штаты Сибири и тому подобные территориальные мутанты, изобретённые сумеречным воображением новых коллаборационистов.

Крым и Донбасс, понятное дело, должны вернуться в состав Украине – на карте «Прекрасной России будущего» для них места не нашлось, как не нашлось места островам Курильской гряды, возврата которых заждалась «матушка-Япония».

Всё это может выглядеть смешно и нелепо, однако смешного в том мало. Все эти «ингрии», «смоляндии» и прочие «незалежные» территории – «закладки» на будущее. Подобно тому, как оса-паразит откладывает яйца в тело крупного животного, чтобы вылупившиеся личинки однажды сожрали его изнутри.

Процесс уже запущен. Окопавшиеся за границами России «оппозиционно-либеральные» организации, финансируемые НКО и курируемые западными спецслужбами ведут поиск радикально настроенной молодёжи, которой ставятся куда более серьёзные задачи, чем уличная митинговая деятельность или малевание жовто-блакитных полосок на административных зданиях.

Теперь молодых людей хотят резко радикализировать, чтобы они сжигали военкоматы, военные автомобили, убивали представителей власти.

Отморозков для таких вот «акций» находится исчезающе мало, но работа в этом направлении ведётся.

Пропагандисты используют агитацию, похожую на времена развала СССР

Чувствуется влияние одних и тех же кукловодов. В 1991 точно так же Украине сообщали, что всю ковбасу съели москали

Вспомним, что в Киеве с начала российской спецоперации объявлен набор в «Русскую Освободительную Армию» под бело-сине-белым флагом, которая должна плечом к плечу с ВСУ воевать против «страны-агрессора».

Методы при этом используются абверовские.

Исторические параллели напрашиваются сами собой.

Прага не первый раз выступает местом проведения конгрессов по расчленению России.

14 ноября 1944 года, на фоне уже неминуемого краха Третьего Рейха и нашей Победы над германским нацизмом, в Испанском зале Пражского Града (старинная крепость в Праге на берегу Влтавы) состоялось первое заседание так называемого «Комитета освобождения народов России» (КОНР), марионеточного режима «новой России», на котором был провозглашен «Манифест Освободительного движения народов России».

В «конгрессе», проходившем под эгидой гитлеровских спецслужб, приняли участие всевозможные лишенцы, сепаратисты, бесноватые антисоветчики и зоологические русофобы.

Под текстом заранее подготовленного в Берлине манифеста поставили свои подписи 50 членов КОНР, а всего на пражскую тусовку съехалось около 600 отбитых маргиналов.

От гитлеровской Германии в заседании КОНР приняли участие высокопоставленные чиновники и функционеры: один из руководителей оккупационного режима Богемии и Моравии – Карл Герман Франк, представитель германского правительства, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Вернер Лоренц, а также президент Протектората Богемии и Моравии Эмиль Гаха.

Также заседания почтили своим визитом влиятельные представители «белой акации, цветы эмиграции»: Василий Бискупский – главарь белоэмигрантов в Германии, Алексей фон Лампе – начальник Русского Общевоинского Союза (РОВС – террористической организации, основанной бароном Врангелем и генералом Кутеповым, пролившей немало крови советских людей), генерал Антон Туркул, казачий атаман Петр Краснов и генерал-майор Андрей Шкуро.

В Прагу прибыла делегация милитаристской Японии. Поздравления съезду КОНР поступили от Гиммлера, Риббентропа и нескольких германских генералов. Приветственные телеграммы прислали Квислинг, Павелич и прочие представители марионеточных режимов – союзников Германии.

В первый день работы КОНР, председателем президиума новой марионеточной организации стал обер-предатель, генерал-лейтенант РОА Андрей Власов, сам Комитет должен был состоять из 50 членов и 12 кандидатов (включая представителей 15 народов «свободной России») и практически выполнять функции общего собрания. В состав КОНР вошли: «Русский национальный совет» (председатель генерал Малышкин), «Украинская национальная рада», «Национальный совет народов Кавказа», «Национальный совет народов Туркестана», «Главное управление казачьих войск», «Калмыцкий национальный комитет» и «Белорусская национальная рада».

К числу коллаборационистских формирований, которые вошли в состав КОНР, относились и казачьи части. Из них наиболее известными были так называемый Казачий стан (позже – отдельный казачий корпус) и 15-й кавалерийский корпус СС. Оба эти формирования были созданы при активном участии бывшего донского атамана генерала Петра Краснова, являвшегося начальником созданного немцами Главного управления казачьих войск.

Того самого Краснова, который, совместно с германскими интервентами, вешал, жёг и расстреливал мирное население Донбасса, спровоцировав исход тысяч и тысяч людей на восток во время Гражданской войны.

Проект «Прекрасной России будущего» версии 1.0 рухнул в мае 1945 года под ударами Советской Армии. Конец «тысячелетнего рейха» Адольфа Гитлера стал и его бесславным концом.

По приговору специального трибунала красиво повисли в петельках главари КОНР Власов, Краснов, Доманов, Шкуро и другие «освободители». Сволочь помельче растворилась в эмиграции, продолжая мстить и гадить Родине из шпионских и подрывных центров, продолжая мечтать о «Прекрасной России будущего».

К примеру, у палача-германофила атамана Краснова, казнённого вместе с Власовым и его штабом, был родственничек, сынок гитлеровского коллаборациониста (также повисшего в петельке) Мигель (Михаил) Краснов, осевший с маменькой в Чили.

После военного переворота 11 сентября 1973 года, Мигель Краснов служил в пиночетовской охранке DINA, приняв личное участие в пытках, убийствах и похищениях чилийских антифашистов и иностранных журналистов. Мстил, так сказать, за папеньку.

Самым радостным событием своей жизни Мигель Краснов назвал день, когда не стало СССР. Для него началась та самая «Прекрасная Россия будущего», где оплёвывали советских героев и славословили Пиночета с гитлеровскими пособниками. Началась и вскоре закончилась, но никак не переведутся желающие её вернуть, раздробить и пустить кровь ещё сильнее.

Пеньковая петелька членов КОНР давно и призывно маячит над головами организаторов пражского «Форума свободных народов России» и «правительства» «Прекрасной России будущего» 2.0, да и в аду их заждалась тёплая компания…