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Ситуация на фронтах спецоперации на Украине в настоящий момент открывает хорошую возможность для полномасштабного наступления российских сил.

Об этом заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин, который считает, что на фланговых участках возможно прорвать линии обороны ВСУ.

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В настоящее время Бахмутское направление является самой горячей точкой на линии фронта —ВСУ сосредоточили в этом районе колоссальные силы и пытаются не допустить сдачи города-крепости Бахмут, важнейшего логистического пункта украинской армии в Донбассе.

Тактика штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер», ведущих наступление здесь, привела к тому, что киевские войска несут огромные потери и командование вынуждено было «затыкать» прорехи в рядах ВСУ всеми доступными силами, бросая в бой не только части территориальной обороны и мобилизованных украинцев, но и элитные подразделения.

Очевидно, что сейчас внимание Киева приковано к Бахмуту — за минувшие несколько недель туда приезжали несколько видных политиков, включая президента Владимира Зеленского.

По «инсайдерской» информации в СМИ, он потребовал сделать из города «символ сопротивления» и не сдавать Бахмут ни при каких обстоятельства. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин считает, что это открывает возможности для российского наступления на других направлениях.

«Общая обстановка на всей линии соприкосновения на сегодняшний день складывается против ВСУ, — указал Колчин. — Украинские подразделения испытывают дефицит оружия и бронетехники, растет количество случаев открытого дезертирства. На боевой дух ВСУ негативно влияет развитие ситуации вокруг Бахмута. Под этим городом сосредоточены практически все боеспособные подразделения Киева в попытке удержать стратегически важный центр снабжения всей донбасской группировки».

Политолог считает, что Киев пытается превратить «Бахмутскую мясорубку» в собственный пиар-проект, но колоссальные потери ВСУ лишь задерживают неизбежный прорыв.

«В офисе президента Украины пытаются сделать из Бахмута определенной идеологический символ, для чего ВСУ стянуло огромные ресурсы на узкий участок фронта вокруг города, — напомнил Петр Колчин. — Но натиск штурмовых групп, поддерживаемый артиллерией и дронами, фактически сводит все усилия Киева на нет, ВСУ проигрывают позиционное противостояние».

Такой момент может быть использован российской армией для новых наступательных действий еще до Нового года. Это приведет к прогрессу по всей линии соприкосновения.

«Эти обстоятельства открывает прекрасную возможность для удара армии России на других направлениях. Армейские подразделения, усиленные мобилизованными бойцами, представляют угрозу. Ослабленные рубежи обороны ВСУ на южном и северных направлениях уже не в состоянии что-то противопоставить массированной наступательной операции. А обсуждаемый прорыв в сторону Западной Украины позволит перерезать линии снабжения всей донбасской группировки и нейтрализовать угрозу поставок оружия из стран Запада. Без подпитки извне киевские войска не смогут долго оказывать серьезное сопротивление — собственные запасы техники и боеприпасов давно истрачены», — уверен Колчин.

Ранее ряд военных экспертов и политологов высказались в поддержку нового наступления российских сил в зимний период.

Политолог Форманчук отметил, что большая часть российских мобилизованных уже прошла обучение и боевое слаживание, предоставив командованию СВО столь необходимые в наступлении резервы, а генерал-лейтенант Леонид Решетников указал на то, что Россия просто не может оставаться в «полуобороне» бесконечно долгое время.