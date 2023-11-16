«Прекрасно же!» – Украине предлагают смириться с потерями территорий по финскому сценарию

Украина может расстаться со своими бывшими территориями, отвоеванными Россией, как когда-то это произошло с Финляндией.

Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Натальи Влащенко заявил американский сценарист и блогер, советский эмигрант Женя Киперман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кипермана, Украина может сохраниться как государство, но уже не вернуть территории, которые Россия присоединила к себе.

«Это просто реальность. В какой-то момент может встать, – вы понимаете, в чем дело, обращаемся к истории, – Сталин в начале Второй мировой войны напал на Финляндию. Огромная Россия, не Россия, а Советский Союз весь напал на маленькую-маленькую Финляндию, сравнимую с Израилем по размеру. И вдруг эта маленькая Финляндия проявила чудеса героизма и чудеса военного искусства. И фактически Россия не выигрывала эту войну, она увязла в этих снегах Финляндии и так далее.

Но в результате этой войны, хотя Финляндия героически сражалась и спасла страну, все равно Сталин в результате оттяпал Карельский перешеек, все равно он по итогу забрал часть эту. Но сегодня, мы видим, Финляндия существует в полном порядке, а этот Карельский перешеек – это часть той России, которая фашистское и несчастное государство, а Финляндия, как страна, существует и процветает. Вот, мне кажется, я нашел интересную аналогию», – трепался Киперман.