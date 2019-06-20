«Прекрасный Молдавский сценарий» – это спецоперация ЦРУ, отрепетированная на Украине

20.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Прецедент «американо-европейско-российской солидарности» вокруг изгнания молдавского олигарха Владимира Плахотнюка – не более чем ширма, маскирующая мастерски проведённую спецоперацию США.

Такую оригинальную версию в эфире телеканала «НТВ» выдвинул российский политолог Николай Платошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь все радуются, а чего радоваться, я не могу понять? Мы в Молдове договариваемся с американцами! Да я бы предпочёл, чтобы мы с ними в Гватемале договаривались! С какой радости они в Молдове решают, кто будет премьером?..

Говоря шахматным языком, это «дебют». Вместо Плахотнюка (кстати, товарищ где – в Лондоне, не бросили борца за европейские ценности, свой человек) Майя Санду, которая стала премьер-министром. Она была противником Додона на президентских выборах, едва не выиграла, плюс девчонка «классная»: она заявила, что коммунизм и фашизм – одно и то же, что фашистский диктатор Румынии Антонеску, который грабил и сжёг Одессу, в чём-то был хорошим человеком» – рассказал Платошкин.

«Никакого прагматического сотрудничества (между США, ЕС и РФ – ред.) нету: убрали одного человека, и сейчас двоевластие. Проевропейская, антироссийская профашистская Санду будет бороться с Додоном… Почему американцы на это идут: в 67-м году ЦРУ убило проамериканского диктатора Доминиканской республики Трухильо, просто преданнейшего человека, но который настолько компрометировал США на фоне Фиделя Кастро, говорили: а чё вы с Кастро боретесь, вон у вас какой урод есть! – убили его самого.

Поэтому спецоперация следующая: Плахотнюк – урод, убираем его, ставим мирную, демократическую Майю Санду, которая работала во Всемирном банке в Америке, прекрасный вариант! И вот, она на выборах как раз должна выиграть и убрать Додона, потому что, с их точки зрения, вариант был такой: если Додон не уходит в отставку, он сам берёт на себя всю полноту полномочий, и Молдова становится пророссийской, они не дали этого сделать», – добавил эксперт.

«А почему тогда на Украине так боятся молдавского сценария между США, Европой и Россией?» – спросил телеведущий.

«Он уже там есть! Они заменили негодяя Порошенко классным, замечательным Зеленским, который абсолютно такой же!» – парировал Николай Платошкин.