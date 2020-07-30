«Прекратить нагнетание!» – МИД РФ выступил с резким заявлением по событиям в Белоруссии

30.07.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусская сторона одиозно трактует задержание 33 трех граждан России позапрошлой ночью.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики… Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение…

Должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам. Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций», – говорится в заявлении.

Дипломаты указывают, на сегодня точно известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания.

По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией. В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины.

Напомним, задержанных россиян белорусские власти и госСМИ назвали «боевиками ЧВК Вагнера». Они подозреваются в «возбуждении социальной вражды и призывам к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов», а также в «приготовлении к массовым беспорядкам».

При этом утром госсекретарь белорусского Совбеза Андрей Равков заявил о том, что задержанным россиянам предъявлены обвинения в подготовке терактов.

Доказательств этого белорусская сторона России не предоставила.