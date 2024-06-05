«Прекратить травлю и дискредитацию ВСУ!» – Зе-депутат поспешил вступиться за бежавшую с позиций бригаду теробороны

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В Верховной раде на заседании потребовали от ГБР «справедливого расследования» уголовного дела в отношении 125-й бригады теробороны ВСУ, которая, понеся потери, бежала с позиций во время майского наступления ВС РФ на Харьковщине.

За теробороновцев замолвил слово депутат «Слуги народа» Ростислав Тистык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Его возмутили «яркие пресс-релизы ГБР и заголовки новостей», которые представили обществу бригаду как главного виновника прорыва фронта на Харьковском направлении. Депутат воззвал к совести и указал на множество погибших и пропавших без вести, а также сотни раненых во время сдерживания наступления 10-11 мая года на границе Харьковщины.

Тистык пожаловался, что бригада получила втрое больше километров фронта от норматива, а подразделения были далеко не полностью укомплектованы, хотя перед этим понесли тяжелые потери под Бахмутом и Кременной. Кроме того, по его словам, 4 стрелковых батальона оказались без тяжелого вооружения и практически без тяжелой техники. Отдельно он высказался по укреплениям.

«Фортификации первой линии обороны строились лишь силами бригады и местных общин и предпринимателей, минные заграждения тоже лишь собственными силами и то в очень ограниченном количестве. О фортификациях много говорят в целом сейчас, по этому поводу мы уже создали ВСК, поэтому, надеюсь, будут ответы впоследствии», – сказал Тистык.

Он также указал на неоднократные рапорты командования бригады с просьбой усилить первый эшелон обороны, информирование о подготовке наступления и множество других фактов, свидетельствующих об игнорировании проблем на этом участке фронта.

«В то же время в первый день начала российского наступления множество подразделений бригады стояли насмерть, они герои, они держали фронт, они сражались и они погибали. Мы требуем справедливости. Не могут правоохранители дискредитировать ВСУ перед обществом. Требуем честного расследования, требуем соблюдать презумпцию невиновности. Во времена великой войны не место и не время бегать за сенсациями и заголовками», – возмущался «слуга народа».