«Прекратить встречи с упырём Порошенко! Он убил 10 тысяч человек!»

20.12.2018, Москва, Владимир Гладков

В российской правящей элите существует мощное лобби сохранения связей с нацистским режимом в Киеве – ничего подобного невозможно в критикуемых по телевидению США, где чиновников и сенаторов за попытку усидеть на двух стульях тут же бы отправили под арест.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Независимая студия» высказал заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не понятно, чего хочет Россия. Мы вроде говорим, что режим на Украине плохой. Тем не менее, депортируем отсюда украинцев, которым там грозит смерть или тюремное заключение, и называем этого упыря Порошенко, который убил десять тысяч человек, «Петром Алексеевичем», встречаемся с ним в каких-то форматах.

Если США с Ираном враждуют, то у них дипломатических отношений даже нет, у них принципиальная политика.

У Дональда Фредовича Трампа дети не в Мытищах учились и не в Иране, у него там нет каких-то вещей, за которые его можно взять. Сынки сенаторов и крупных бизнесменов живут в Лондоне? Нет, конечно, поэтому у них и политика такая самостоятельная.

А если у большинства наших чиновников конфликт интересов, что живут они в этой, как они выражаются, «Рашке», а дети там, двойные паспорта… Вы можете себе представить американского чиновника, у которого еще один паспорт? Да его посадят.

Пока у нас большая часть правящего слоя ориентирована на Запад, то болтовня о патриотизме и прочем останется болтовней для населения, которое смотрит телевизор», – резюмировал эксперт.