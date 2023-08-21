Прекратите гадить! – крымские татары обратились к банде Чубарова

Главарь экстремистского меджлиса Рефат Чубаров пытается раскачивать межнациональную ситуацию в Крыму. Сбежавшая в Киев верхушка меджлиса оторвалась от своего народа и всеми силами пытается испортить ему жизнь.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил заместитель председателя Общественного совета крымско-татарского народа Энвер Кантемир-Умеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Их давно никто здесь не ждет, потому что они давно отошли от своего народа, и делают все против жизни своего народа на своей Родине», – отметил Кантемир-Умеров. По словам общественного лидера, крымские татары имеют одинаковые права со всеми народами Российской Федерации, поскольку государственное устройство строится на этом. «Россия – это федеративное государство, в котором мы живём на правах остальных народов, таких же, одинаково. И если есть наши проблемы, то мы их будем решать и решать внутри общекрымских, общероссийских проблем. И нам не надо указывать, чем заниматься, и страдать оттуда из-за рубежа за наше здесь существование. Я думаю, что у нас всё в порядке, и их действительно здесь никто не ждёт, и поэтому им приходится оттуда много наговаривать, что они могут», – заключил Кантемир-Умеров.

Зампредседателя КРО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Юнус Назаров добавил, что из-за меджлисовцев крымско-татарский народ оказался разделенным.

«Если он хотел бы понять крымско-татарский народ, он должен был бы остаться со своим народом. В качестве примера я могу привести президента Наджибуллу в Афганистане, когда ушли все советские войска, ему предлагали уйти в Советский Союз, но он остался. Конечно, он попал в немилость Талибану, и они с ним расправились. Но дело в том, чтобы понять свой народ, надо всегда с ним находиться. Я уверен, что многие те, которые уехали, пройдёт время, и они вспомнят, что у них есть историческая родина – это Крым. И если даже не они, то их дети потом приедут. Поэтому мы сейчас оказались на водоразделе – часть людей, которые уехали на Украину, там им сейчас тоже не сладко, и часть людей, которые здесь живут. Мы должны просто, живя в Крыму, показывать, что у нас всё хорошо, и мы доживём достойно», – подчеркнул Назаров.